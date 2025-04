Romans z szefem

fot. Fotolia

Zanim zdecydujesz się na flirt z szefem, warto odpowiedzieć sobie na 2 podstawowe pytania: Czy ten mężczyzna podobałby mi się, gdyby nie był moim szefem? Jakie mogą być konsekwencje zawodowe takiego związku?

Zakochana w szefie?

Niezaprzeczalnym faktem pozostaje, że wielu mężczyzn osiągnęło swoją pozycję dzięki charyzmie, która dla wielu kobiet jest bardzo atrakcyjna i pociągająca. Nie bez znaczenia są także towarzyszące stanowisku atrybuty, tj. władza, doświadczenie, poczucie stabilności, jakie może zaoferować, i nie oszukujmy się pieniądze. Dlatego zanim wykonasz pierwszy krok musisz zadać sobie bardzo ważne pytania: Czy na pewno pociąga mnie osoba, a nie stanowisko i wszystko co się z tym wiąże? Czy chciałabym z nim być, gdyby miał inną, być może gorszą pracę?

Jeżeli zakochałaś się we władzy i uczuciu ekscytacji, które towarzyszy nowym znajomościom, możesz sobie mocno zaszkodzić. Każdy kończący się romans pozostawia poważne ślady i wyrządza szkody. W tym przypadku dotyczy to również twojej kariery zawodowej. Jeżeli wasze uczucie nie przetrwa, możecie być skazani na wspólną pracę lub co gorsza możesz zostać zmuszona do odejścia. - Konsekwencje mogą być naprawdę poważne, niektóre firmy bardzo niechętnie patrzą na jakiekolwiek bliższe relacje pracowników, a niektóre literalnie zakazują związków pomiędzy szefem a podwładną. Dlatego dokładnie przeanalizuj swoją sytuację zawodową. Zastanów się, czy jesteś w stanie zaryzykować utratę pracy i brak stałych dochodów przez jakiś czas. Niestety nowej pracy najprawdopodobniej nie znajdziesz z dnia na dzień – radzi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

To coś więcej niż romans

Jeżeli jednak zarówno ty jak i twój szef uważacie, że łączące was uczucie to coś zupełnie wyjątkowego, spróbujcie. Niejednej parze się udało. Dzięki wspólnej pracy, już na starcie, macie ze sobą wiele zbiorów łączących: wspólną grupę znajomych, podobne zainteresowania i zawodowe pasje, a to często więcej niż niejedna para. Pamiętajcie jednak o wyczuciu sytuacji i kulturze zachowań w pracy. - Ustalcie wspólnie zasady, których będziecie przestrzegać w biurze. Najlepiej, żeby w godzinach pracy wasze relacje pozostawały zawodowe – radzi Małgorzata Majewska. Pamiętaj, że nie powinnaś zdradzać koleżankom z pracy zbyt wielu szczegółów na temat waszego życia osobistego – złotą zasadą w takich przypadkach jest dyskrecja. Twój partner na pewno to doceni. Uchroni cię to także przed staniem się obiektem biurowych plotek. Nikt nie będzie podważał też zasadności twojego ewentualnego awansu i unikniesz niechęci ze strony kolegów. - Jednak mimo wszystko warto, aby jedno z was rozważyło zmianę pracy. To najbardziej profesjonalne wyjście z tej sytuacji, które pozwoli wam obojgu w pracy skupić się na pracy i kontynuować karierę bez dodatkowych obciążeń – dodaje Małgorzata Majewska.

Szef zakochany w tobie?

A co jeśli sytuacja wygląda dokładnie na odwrót i to szef stara się ciebie poderwać, a ty dodatkowo nie wykazujesz zainteresowania jego osobą? Oczywiście nie pociągają go twoje pieniądze i wpływy, bo jesteś jego podwładną, ale w dalszym ciągu może chodzić o adrenalinę związaną z władzą.

Zanim podejmiesz jakieś kroki, warto mieć pewność, czy szef jest naprawdę tobą zainteresowany. Może był po prostu ostatnio jedynie bardziej miły. Zastanów się, czy szef rozmawia z tobą częściej niż zwykle? Czy stara się ułatwić ci pracę? Czy pamięta o rzeczach osobistych, o których mu mówiłaś? Jeżeli masz pewność, że szef darzy cię niepożądanym przez ciebie uczuciem, jest kilka sposobów, aby sobie z tym poradzić. Najważniejsze, aby zareagować jak najwcześniej. Nie możesz dać zwierzchnikowi kosza w sposób zbyt oczywisty. Mógłby poczuć się dotknięty, a to na pewno nie skończyłoby się dobrze. Po pierwsze staraj się unikać sytuacji sam na sam. Możesz też zacząć nosić pierścionek udający ten zaręczynowy lub nawet imitację obrączki. Postaraj się też, aby szef „przypadkiem” usłyszał jak bardzo jesteś zakochana w swoim chłopaku lub mężu. A jeżeli sprawy zabrną za daleko, nie wahaj się przed rozmową z działem kadr.

Romans z podwładnym

Równie kłopotliwa dla obu stron może być sytuacja, gdy to w tobie – szefowej – zakocha się podwładny. Konsekwencje, tak jak i w odwrotnym przypadku, mogą być dotkliwe. Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, rozważ kilka scenariuszy. Po pierwsze, sprawdź zasady panujące w twojej firmie. Romans bowiem może być zakazany w regulaminie. Jeśli zdecydujesz się na taki związek, może ucierpieć twój autorytet jako przełożonego, a wśród członków zespołu mogą się pojawić zarzuty o to, że faworyzujesz swojego partnera w pracy. Kolejnym problemem może być umiejętność rozdzielenia spraw zawodowych od prywatnych. W pracy powinniśmy skupić się na kwestiach merytorycznych, a nie na budowaniu lub ratowaniu związku. Rozwiązaniem może być przejście jednego z was do innego działu, a jeśli to jest niemożliwe, to zmiana pracy przez ciebie lub partnera.

