Rodzice mogą otrzymać rocznie nawet 1130 zł na cały rok szkolny. Jest jeden warunek

Uczęszczanie dzieci do szkoły często wiąże się z dojazdami do placówek edukacyjnych. Skąd wziąć za to pieniądze? Niektórzy rodzice mogą otrzymać specjalny dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić? Ile wynosi dodatek?