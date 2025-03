W roku szkolnym 2024/2025 czeka nas wiele zmian.

Reklama

Spis treści:

Od 1 września 2024 roku nauczyciele i uczniowie będą realizować zmienioną podstawę programową. Będzie ona okrojona o ok.20 proc. w stosunku do poprzedniej. Mimo to w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywać dotychczasowe podręczniki, przypomina MEN.

Szczegółowe zmiany w przedmiotach szkolnych można znaleźć w rozporządzeniach Ministra Edukacji zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

Od nowego roku szkolnego ukraińskie dzieci przebywające w Polsce będą musiały obowiązkowo chodzić do szkoły lub przedszkola, bez względu na to, czy uczą się zdalnie w systemie ukraińskim (z wyjątkiem uczniów ostatnich klas). Z tym obowiązkiem ma być powiązana wypłata świadczenia 800 plus na dziecko i Dobry Start.

Uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli jako uchodźcy do Polski po 24 lutego 2022 roku będą zdawać egzamin ósmoklasisty bez języka polskiego. Jest to zmiana podyktowana nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Na świadectwie szkolnym nie będzie już wpisywana ocena z religii czy etyki – oceny z tych przedmiotów nie będą wliczane do średniej ucznia. Lekcje religii będą mogły być też łączone z innymi klasami.

Uczniowie zdający egzamin ośmioklasisty będą musieli się wykazać większą znajomością lektur (wejdą w całości lektury czytane w klasach IV-VI). Zmienić ma się również arkusz z matematyki.

Z kolei maturzyści nie będą musieli składać wstępnych deklaracji maturalnych. Dotychczas składali oni wstępną deklarację we wrześniu i ostateczną w lutym. Teraz nie będzie to konieczne.

Zgodnie ze zmianami, w każdej szkole ma być psycholog. Z tym jednak może być pewien problem, ponieważ, jak podaje Fundacja GrowSPACE, na razie w Polsce odnotowano 2306 wakatów dla psychologów szkolnych. Obsadzonych jest 7344 etatów. Nadal brakuje więc 23,9 proc. psychologów na rok szkolny 2024/25 w skali kraju.

Od tego roku szkolnego nie będzie już papierowych legitymacji, zastąpią je plastikowe.

Czytaj także:

Al pojawi się w szkołach? Rząd planuje rewolucyjne zmiany w edukacji

Tyle wydamy na wyprawkę szkolną dla dziecka. Czy 300 plus nam wystarcza?

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? Na ważne pytania o trudne sprawy odpowiada psycholog dziecięca