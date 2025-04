Za co można dostać mandat w autobusie? Czy w pojeździe można jeść i pić?

Wiele osób rano nie ma czasu bądź apetytu na zjedzenie śniadania w mieszkaniu. Trudno jechać do pracy czy na uczelnię, będąc głodnym. Większości osób nie przeszkadza pasażer wcinający bułkę podczas jazdy. Czy oznacza to, że w każdym tramwaju i autobusie?

Okazuje się, że nie zawsze. Wiele zależy od przewoźnika i sytuacji. Zwykle przewoźnik w regulaminie umieszcza informację o tym, czy można w nim jeść, czy też nie. Niekiedy w pojeździe można zauważyć stosowną naklejkę. Regulamin znajduje się z kolei w pobliżu kierowcy bądź w internecie.

Przykładowo w Regulaminie Warszawskiego Transportu Publicznego znajdziemy informację, że zabrania się spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeśli może to spowodować zanieczyszczenie pojazdu. Oznacza to, że można jeść i pić, o ile nie są to produkty, którymi możemy się łatwo ubrudzić.

Inaczej jest w Gdańsku, gdzie picie napojów i spożywanie żywności w komunikacji miejskiej są zabronione. Pamiętajmy, że wsiadając do pojazdu, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania regulaminu przewoźnika – a to oznacza, że za zachowania niezgodne z regulaminem możemy zostać ukarani.

Nawet jeśli w pojeździe można jeść, warto wybierać produkty, które nie brudzą i nie wydzielają intensywnych zapachów – dla komfortu własnego i pasażerów.

Jeśli nie musimy jeść, dobrze jest się od tego powstrzymać. Może się przecież zdarzyć, że jedzenie nam wypadnie, czy to wsiadając do pojazdu, czy podczas nagłego hamowania.

Oprócz ogólnych wytycznych, obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania e-papierosów w pojeździe, na przystankach i dworcach, wyrzucania przedmiotów z pojazdu, a także zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu.

Jadąc komunikacją miejską należy zadbać, aby swoim zachowaniem nie utrudniać podróży innym pasażerom.

