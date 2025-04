Dodatek pielęgnacyjny z ZUS to wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, które posiadają w tej sprawie orzeczenie wydane przez orzecznika lub komisję lekarską ZUS, a także osobom, które ukończyły 75 lat.

Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosku. Jak czytamy na stronie ZUS, w takim przypadku dodatek zostanie przyznany z urzędu i będzie wypłacany razem z emeryturą.

W pozostałych przypadkach wniosek jest wymagany. ZUS przyznaje dodatek na wniosek zainteresowanej osoby.

W marcu 2024 roku miała miejsce waloryzacja dodatku, po której kwota wzrosła z 284,39 zł do 330,07 zł brutto miesięcznie.

Należy zaznaczyć, że dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobowo nieodpłatne utrzymanie. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uprawniona osoba przebywa poza takimi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Istotnym warunkiem jest stwierdzenie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przez lekarzy ZUS.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji występuje, gdy osoba potrzebuje wsparcia przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych i codziennych aktywności, np. jedzenie, ubieranie się, dbanie o higienę osobistą, możliwość zaopatrzenia się w jedzenie, opłacenie rachunków czy możliwość udania się na wizytę lekarską.

Pojęcia te są często mylone, jednak są to dwa różne świadczenia. W przeciwieństwie do dodatku, zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez urząd miasta lub gminy. Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.

