Mąż niedawno zmarł. Przed śmiercią płacił alimenty na dzieci. Chciałabym wiedzieć, skąd je teraz dostanę i w jakiej wysokości. Proszę też o odpowiedź, czy dzieci mają prawo do renty rodzinnej? Krystyna L. z Oleśnicy

Alimenty są nierozerwalnie związane z osobą, która jest zobowiązana do ich uiszczania. A zatem wraz ze śmiercią męża wygasł jego obowiązek alimentacyjny wobec dzieci i nikt go nie dziedziczy po nim. Natomiast można wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów od najbliższych krewnych zmarłego (jego rodziców lub rodzeństwa), jeżeli ich sytuacja materialna jest na tyle dobra, że mogą łożyć na utrzymanie osieroconych dzieci.

Renta po ojcu zamiast alimentów?

Do renty po ojcu uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 16 lat (lub 25 lat, jeżeli się uczą), a bez względu na wiek – jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki (przed 25. rokiem życia). Wysokość renty po ojcu dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, 90 proc. świadczenia – dla dwóch osób, 95 proc. – dla trzech i więcej uprawnionych.

Jeżeli ojciec dzieci był emerytem lub rencistą dzieciom przysługuje renta rodzinna po zmarłym.

Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353).

