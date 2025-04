1. Co to są referencje?

Referencje to opinia, jaką wystawia pracodawca o pracowniku. Czasami zamiennie używa się nazwy list polecający. W referencjach zamieszczane są informacje o charakterze pracownika, o jego atutach i podejściu do obowiązków zawodowych.

Reklama

2. Czy referencje są niezbędne w procesie rekrutacyjnym?

Referencje nie są czymś, co potencjalny pracodawca będzie wymagał od ciebie na rozmowie kwalifikacyjnej. Na pewno jednak mile się zaskoczy, jeśli będziesz miała je przygotowane.

3. Jakie są zalety dobrych referencji?

Rekrutujący pracodawca chce z tysięcy aplikantów wybrać tego najlepszego. W związku z tym wszystko, co będzie świadczyło dobrze o tobie, zwiększy twoje szanse przy rekrutacji.

4. Czy pracodawca ma obowiązek wystawić referencje?

To, czy pracodawca wystawi ci referencje, czy nie, zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze od tego, czy go o to poprosisz. Pracodawca nie musi obligatoryjnie dawać ci opinii, więc raczej nie licz na to, że sam wyjdzie z taką inicjatywą. Po drugie od relacji, jakie was łączyły. Pracodawca, którzy nie darzył cię sympatią i nie miał o tobie dobrego zdania, może nie chcieć wystawić ci referencji. Ma do tego prawo.

5. Czy referencje są wiarygodnym źródłem dostarczającym informacje o pracowniku?

Potencjalny pracodawca na pewno przychylnie spojrzy na pozytywne referencje, ale niekoniecznie uzna, że są nie do podważenia. Ma prawo sprawdzić je, np. skontaktować się z osobą, która je wystawiała.

6. Czy referencje wystawia jedynie pracodawca?

Z reguły referencje wystawiane są przez pracodawcę. Jeśli jednak masz możliwość dostania ich z innego źródła, nie ma ku temu żadnych przeszkód. Może to być np. opiekun praktyk, które właśnie odbyłaś, prezes fundacji, w której jesteś wolontariuszem, opiekun koła naukowego lub samorządu studenckiego, w których się udzielałaś.

7. Czy referencje mogą być negatywne?

Referencje pisze pracodawca, dlatego to, co się w nich znajdzie, zależy wyłącznie od niego. To jego opinia o tobie, dlatego nie można wykluczyć tego, że będzie negatywna. Zwykle jednak jeśli już pracodawca zgodził się wystawić ci referencje, wie, że będą one ważne podczas szukania nowej pracy i jego opinia powinna być raczej pozytywna.

Reklama

Zobacz też:

Jak wynegocjować podwyżkę?

Jak reagować a krytykę w pracy?

Jak przetrwać godzin za biurkiem?

Dlaczego warto założyć własny biznes?