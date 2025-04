Rząd zapowiedział nowe przywileje dla kobiet. Program nazwany roboczo Mama Plus ma obejmować między innymi dłuższy urlop macierzyński, pierwszeństwo w żłobkach i darmowe leki w ciąży za „szybkie urodzenie drugiego dziecka”. Co to znaczy i kto faktycznie będzie miał szansę skorzystać z przywilejów?

Mama Plus a Mama 4 Plus

W ramach zapowiadanego programu Mama Plus mają być wypłacane premie za „szybkie urodzenie drugiego dziecka”. „Te małżeństwa, które zdecydują się na drugie dziecko szybko po pierwszym albo na trzecie szybko po drugim, będą miały różnego rodzaju przywileje” – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Od 1 marca 2019 matki, które nie wykonują pracy zarobkowej, a mają czworo lub więcej dzieci mogą wnioskować o świadczenie w związku z programem „Mama 4 Plus”. Co ciekawe program obejmuje też ojców, którzy zajmują się dziećmi i z tego tytułu nie są zatrudnieni, a także rodziców adopcyjnych.

Mama 4 Plus - kto może otrzymać pieniądze

w przypadku matek : ukończenie 60 lat oraz urodzenie lub wychowanie czwórki lub więcej dzieci,

: ukończenie 60 lat oraz urodzenie lub wychowanie czwórki lub więcej dzieci, w przypadku ojców: ukończenie 65 lat oraz wychowanie czwórki lub więcej dzieci, bo matka zmarła, porzuciła je lub zaniechała ich wychowania przez dłuższy czas.

Mama 4 Plus - warunki, które trzeba spełnić

konieczne jest przedstawienie dowodu na brak środków na utrzymanie,

należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj „ośrodek interesów życiowych” przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia), a także posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Program Mama 4 Plus - potrzebne dokumenty

akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu,

informacja o numerach PESEL dzieci,

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej,

inne dokumenty, które mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie decyzji.

Ile wynosi świadczenie z Mama 4 Plus

Mama 4+ przysługuje w kwocie równej najniższej emeryturze. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1 100 zł, a mama 4 plus w 2020 to 1 200 zł. (co roku ta kwota będzie waloryzowana). Jeżeli masz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to Mama 4+ będzie uzupełnieniem tej najniższej emerytury - kwota będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

