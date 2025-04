Urzędnicy postanowili zweryfikować, jak rządowy system pomocy – program 500 plus – wpłynął na aktywność zawodową rodziców. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” comiesięczne świadczenie na dziecko zachęca Polaków do podjęcia pracy. Wnioski dotyczą głównie kobiet. Badanie jednak budzi kontrowersje, bo nie jest zgodne z dotychczasowymi analizami.

Główny Urząd Statystyczny zapytał Polaków o wpływ 500 plus na ich życie zawodowe. Z 300 tysięcy osób, na których przeprowadzono badanie, 76 tysięcy przyznało, że dzięki temu zaczęło pracę, a następne 75 tysięcy rozpoczęło poszukiwania zatrudnienia. Jak podaje dziennik – tylko 33 tysiące korzystających ze świadczenia zrezygnowało z zatrudnienia, a 34 tysiące przestało go szukać.

Z badań wynika jeszcze jeden ciekawy wniosek. 500 plus rzekomo bardziej wpłynęło na kobiety niż na mężczyzn – poszukiwań pracy podjęło się 238 tysięcy matek i tylko 53 tysiące ojców.

Skąd takie wnioski na temat 500 plus?

„Od jakiegoś czasu było wiadomo, że program miał wpływ na życie zawodowe około 300 tys. osób, ale nikomu nie przyszło do głowy, że sporą część tej grupy pieniądze zachęciły do podjęcia zatrudnienia. To jest przełom w ocenie” – cytuje wypowiedź minister Elżbiety Rafalskiej „DGP”. Urzędnicy tłumaczą to tym, że program 500 plus sprawia, że ludzie mogą pozwolić sobie na opiekunkę i stać ich na podjęcie pracy.

Specjaliści jednak dopatrują się różnych nieścisłości i nierzetelności w badaniach GUS. Eksperci, z którymi rozmawiała gazeta podkreślają, że GUS nie opierał się na obiektywnych danych, tylko na opiniach osób pobierających świadczenie. A subiektywny pogląd to nie są rzetelne analizy danych.

