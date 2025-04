Obecnie najpopularniejszymi prezentami na komunię są różnego rodzaju gadżety elektroniczne. Królują oczywiście smartfony oraz tablety. To one sprawiają dzieciom największą frajdę. To rodzice jednak powinni zadbać o to, by nie stały się one przedmiotem rozpaczy dziecka, kiedy ktoś ukradnie mu wymarzony sprzęt.

Dzieci bardzo lubią chwalić się prezentami, jakie dostały z okazji Pierwszej Komunii. Bywają przy tym często nieostrożne, a naprawdę chwila nieuwagi wystarczy, by nowiutki telefon, aparat czy tablet zniknął z dziecięcego plecaka. Przede wszystkim więc rodzice powinni nauczyć dziecko, by pilnowało drogiego sprzętu, jaki posiada. Mają też jednak inne sposoby na to, by odpowiednio zabezpieczyć sprzęt. O czym np. warto pomyśleć, by nie martwić się, że sprzęt zostanie skradziony i nie będzie żadnych szans na jego odzyskanie?

Jak zabezpieczyć prezent na Komunię?

1.Zalecaj ostrożność

Dzieci lubią się chwalić i pokazywać znajomym nowe gadżety i zabawki. To ułatwia zadanie złodziejom. Najlepiej, aby dziecko unikało zabawy telefonem czy tabletem w środkach komunikacji miejskiej czy w sklepie. Przypominaj także, aby nie rozmawiało z nieznajomymi i nie pokazywało im posiadanych gadżetów.

2.Oznacz sprzęt

Policja doradza stosowanie mikroznaczników, czyli niewielkich elementów, które wyróżniać będą telefon czy tablet. Mogą to być inicjały dziecka lub niewielki rysunek na obudowie. Istnieje także indywidualny numer IMEI, który ułatwia identyfikację znalezionego smartfona. Wystarczy wpisać kod: *#06#, a wyświetlony ciąg znaków zapisać w bezpiecznym miejscu.

3.Wybierz ubezpieczenie

Nawet zachowanie ostrożności nie daje pełnej ochrony przed rabunkiem i jego skutkami. Dlatego nosząc ze sobą tablet czy smartfona, warto rozważyć wykupienie polisy. Wówczas będziesz miała pewność, że nawet jak dziecko straci sprzęt, będziesz mogła odzyskać przynajmniej pieniądze z ubezpieczenia. Pamiętajmy o tym, że takie gadżety elektroniczne bywają często naprawdę drogie, więc w przypadku ich zgubienia, mamy do czynienia nie tylko ze smutkiem dziecka, lecz także z dużą stratą finansową.

