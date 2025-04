Rodzice dzieci komunijnych nie mają łatwo. Z roku na rok wydatki związane z Pierwszą Kominią wydają się coraz większe, a oprócz tego, jak wiele rzeczy trzeba kupić dziecku, należałoby też zadbać o to, żeby były one... modne. Jak temu wszystkiemu podołać, nie nadszarpując za bardzo budżetu domowego?

Wydatki na Komunię Świętą

Sukienka lub garnitur wraz z butami – około 300 zł. Pamiątkowe zdjęcia – 150 zł. Nowe ubrania dla rodziców – 700 zł. Wizyta u fryzjera – 100 zł. Organizacja obiadu w restauracji, co ostatnio jest niezwykle modne – 100-150 zł za osobę. Sporo? A może być tego znacznie więcej. O ile ceny obiadów w restauracjach mogą nie różnić się jakoś znacząco, o tyle ceny ubioru dziecka plus rodziców już tak. Podane wyżej kwoty to raczej niższa półka cenowa. Bywa, że za samą sukienkę komunijną rodzice płacą niemal tyle, co za przyzwoitą suknię ślubną...

Do powyższych, podstawowych wydatków komunijnych, należy doliczyć jeszcze wiele drobnych, ale koniecznych zakupów. Niektóre z nich da się ograniczyć, ale nawet zakładając najbardziej optymistyczny rozwój wydarzeń, komunijne przyjęcie będzie nas kosztować przynajmniej 3000-3500 zł.

Jak obniżyć wydatki na Komunię dziecka?

Koszt zorganizowania Komunii będzie o wiele mniejszy, jeśli rodzice rozsądnie przeanalizują możliwości pozwalające przygotować równie uroczyste przyjęcie za rozsądną kwotę. Dobrym ruchem będzie rezygnacja z wynajęcia kamerzysty lub fotografa. Pozwoli to zaoszczędzić minimum kilkaset złotych. Wynajętego specjalistę łatwo zastąpić członkiem rodziny posiadającym profesjonalny aparat cyfrowy, który zagwarantuje dobrą jakość zdjęć.

Nie można także nie wspomnieć o miejscu, w którym będzie organizowana uroczystość. Od kilku lat coraz popularniejsze staje się organizowanie wystawnych przyjęć w specjalnie do tego wynajętym lokalu lub restauracji. Często oznacza to duże koszty – a przecież bardzo łatwo jest rozejrzeć się za alternatywnym miejscem. Jeśli nie mamy zbyt wiele przestrzeni w domu, możemy pomyśleć o organizacji przyjęcia w ogrodzie. Przygotowanie posiłku wspólnie z rodziną może wydatnie przyczynić się do ratowania domowego budżetu. Ewentualne zatrudnienie firmy cateringowej również będzie tańsze od spotkania w restauracji, a całość odbędzie się w przyjemnej, wiosennej i rodzinnej atmosferze.

Warto również pamiętać o kupnie rozsądnych cenowo prezentów – nie trzeba przekazywać dziecku zaawansowanego i drogiego sprzętu aby sprawić, że będzie szczęśliwe. Być może krokiem w dobrą stronę jest także złożenie się wspólnie z rodziną na jedną starannie wybraną, droższą rzecz, która będzie służyć dziecku przez lata.

Oszczędzanie kluczem do sukcesu

Choć wymaga to silnej woli i samozaparcia, najlepszą możliwością zorganizowania przyjęcia bez wpadnięcia w spiralę długów jest rozpoczęcie oszczędzania na długo przed planowaną uroczystością. Jeśli co miesiąc będziemy odkładać określoną sumę pieniędzy, po pewnym czasie będziemy dysponować kwotą, która pozwoli nam nie martwić się o koszty organizacji spotkania z rodziną podczas Pierwszej Komunii Świętej.

Oszczędzanie zawsze jest dobrym pomysłem. Należy przy tym pamiętać, żeby nie rezygnować z oszczędzania, jeśli nie udaje nam się przeznaczyć na nie jakiejś znaczącej kwoty. Tak naprawdę każde odłożone 100 zł może być ratunkiem, kiedy pojawią się zwiększone wydatki. Kolejną rzeczą jest właściwe nastawienie do tego wydarzenia. Przesadna komercjalizacja Pierwszej Komunii nie służy praktycznie niczemu, a już na pewno nie rozwojowi duchowemu dziecka. A jeśli zależy nam jedynie na wystawnym przyjęciu i prezentach, po co w ogóle organizować Komunię?

Na podstawie materiałów prasowych MSL Group