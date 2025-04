Pracownicze Plany Kapitałowe to inicjatywa, której celem jest zapewnienie Polakom środków na emeryturze. Projekt ustawy o PPK został przyjęty przez rząd i skierowany do sejmu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. PPK to dobrowolny system gromadzenia pieniędzy na starość. Poznaj najważniejsze zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dowiedz się, kto będzie odprowadzał składki - pracodawca czy pracownik?

Pracownicze Plany Kapitałowe - zasady

Pracownicze Plany Kapitałowe to system, dzięki któremu wszyscy, którzy odprowadzają składki do ZUS, będą mogli gromadzić dodatkowe środki na emeryturę. Program skierowany jest do 11,5 mln Polaków w wieku 19-55 lat. Bez znaczenia ma być forma zatrudnienia pracownika.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program powszechny, dobrowolny i prywatny. Jego celem jest długoterminowe oszczędzanie pracowników, które będzie współfinansowane przez pracodawców i przez państwo. Co ważne, w każdym momencie będzie można zrezygnować z oszczędzania w PPK.

Zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych środki będzie można wykorzystać po ukończeniu 60 lat. Jednakowy wiek będzie obowiązywał zarówno kobiety, jak i mężczyzn. W odróżnieniu od OFE, środku zgromadzone w ramach PPK będą prywatne, a także będą mogły być dziedziczone.

Oszczędności zgromadzone w PPK będzie można wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ze zgromadzonych środków swobodnie będzie można wykorzystać 25% kwoty. Pozostałe 75% zostanie podzielone na co najmniej 120 miesięcznych rat.

Pracownicze Plany Kapitałowe - składki

Składki do PPK będą odprowadzali zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jaka będzie wysokość składek do PPK?

Uczestnik programu PPK, czyli pracownik, będzie wpłacał co miesiąc 2% pensji brutto.

Pracodawca dołoży do tego od 1,5 do 4% wynagrodzenia brutto.

Pracownik może również podjąć decyzję o odprowadzenia wyższej składki - 4% wynagrodzenia. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wysokość zgromadzonych środków.

Dodatkowo PPK dołoży się również państwo. Na początek każdy uczestnik programu otrzyma składkę powitalną wysokości 250 zł. Raz w roku przewidziana jest również dopłata od państwa wysokości 250 zł.

