Jesteś w ciąży i planujesz pracować aż do rozwiązania? Uważasz, że jeśli tylko będziesz się czuła wystarczająco dobrze, nie będzie powodu, dla którego miałabyś rezygnować z pracy? Lepiej się zastanów, to może być duży błąd. Praca w ciąży, zwłaszcza w zaawansowanym etapie, może poważnie wpłynąć na rozwój dziecka. Niestety niekorzystnie. Przeczytaj!

Dlaczego kobiety decydują się na pracę do końca ciąży?

Powodów takiej decyzji może być wiele. Dla niektórych praca jest tak wielką pasją, że nie chcą z niej rezygnować pomimo ciąży, dla innych to jedyne źródło dochodu i uważają, że nie mogą sobie pozwolić na zbyt długi urlop z powodu ciąży. Decydują się na urlop macierzyński na kilka pierwszych miesięcy życia dziecka, a potem szybko wracają do pracy w obawie, żeby jej nie stracić.

Warto jednak zastanowić się nad takim podejściem. W końcu dla kobiety w ciąży to właśnie zdrowy rozwój dziecka powinien być sprawą priorytetową. Kobiety często nie zdają sobie sprawy z tego, że praca w ostatnich miesiącach ciąży może być tak szkodliwa dla dziecka, jak palenie papierosów. Dlaczego?

Praca w ciąży a zdrowy rozwój dziecka

Praca, zwłaszcza w pozycji siedzącej, powoduje nacisk na pewne części ciała, a przez to może być ono gorzej dotlenione. Może to stanowić poważny problem dla kobiety w ciąży i dla prawidłowego rozwoju płodu. Chociaż przepisy prawa pracy jasno mówią, że kobieta w ciąży powinna pracować za biurkiem nie dłużej, niż 4 godziny na dobę, kobiety same nierzadko rezygnują z tego, a przez to narażają dziecko na powstawanie różnych wad.

Niestety prawdą jest też fakt, że prawo chroni wyłącznie kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obecnie jednak wiele kobiet jest zmuszonych do pracy na umowach zleceniach lub o dzieło i wówczas rezygnacja z pracy w ciąży wiąże się ze stratą dochodu.

Nie jest to oczywiście normą, ale zagrożenie wynikające z pracy w ciąży jest faktycznie realne. Z badań wynika też, że dzieci, których mamy pracowały do końca ciąży, rodzą się mniejsze i nieci słabsze od tych, których mamy dbały o siebie, unikały stresu, dużo spacerowały i odpoczywały. Warto wziąć to pod uwagę, dokonując wyboru między urlopem w ciąży a pracą aż do rozwiązania.

