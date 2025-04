Wiadomo, że to szef ustala zasady, a pracownicy mają się dostosować. O ile przyjemniej się jednak pracuje, gdy panuje przyjazna atmosfera, a szef jest po prostu ludzki. Jeśli natomiast zachowuje się arogancko, apodyktycznie lub lekceważąco, zamiast budować dobre relacje w pracy, stwarza coraz większy dystans.

Czego nie powinien mówić dobry szef?

Oto 3 rzeczy, które profesjonalny szef powinien wymazać ze swojego słownika:

"Ja jestem ojcem tego sukcesu"

Jako lider powinieneś wiedzieć, że jesteś zależny od swojego zespołu. Na wspólny sukces, także twój, pracuje każda z podlegających ci osób. Jeżeli ludzie, którzy dla ciebie pracują, nie wykonają dobrej pracy, ty też nie będziesz w stanie dobrze wywiązać się ze swoich zobowiązań. Przypisywanie wyłącznie sobie wyników zespołu to najszybsza droga ku temu by wyniki zaczęły się pogarszać.

Nic tak nie demotywuje pracownika, jak brak uznania i docenienia ze strony firmy. „Dzięki mnie to się udało” to jak policzek wymierzony podwładnym. Gdy kiepskie morale pracowników zacznie przekładać się na grosze wyniki, być może dostrzeżesz, że stoi za tym cały zespół a nie lider, bo w końcu porażek nikt nie lubi sobie przypisywać.

"Twoje zdanie mnie nie interesuje – po prostu zrób to!"

Wielki przywódca nigdy nie użyłby takich słów, bo koszty są zbyt wysokie. Wypowiadając je, poświęcamy to, co jest etycznie i moralnie właściwe. Dobry przywódca nie ignoruje wątpliwości i obaw ludzi, którzy dla niego pracują.

Nawet jeżeli mamy doświadczenie w danym obszarze, nie oznacza to że jesteśmy nieomylni. Wiedza pracowników na pewno będzie doskonałym uzupełnieniem naszej. Inni pracownicy też mają wiedzę i doświadczenia zdobyte w poprzednich firmach.

"Czemu nigdy nie jesteś w stanie wykonać zadania należycie?"

Podobne komentarze służą jedynie temu, by osoba, do której mówisz, poczuła się wykluczona i wyizolowana z grupy, a do tego straciła pewność siebie. Po co niszczyć w pracowniku poczucie własnej wartości? Takie słowa wywołują natychmiastową reakcję obronną i zamykają możliwość skutecznej komunikacji.

Pracownik zamyka się na jakiekolwiek działanie, głównie dlatego że takie stwierdzenia odbierają motywację. Jako lider powinieneś szukać przyczyn problemu, pytać jak możesz pomóc, szukać możliwych rozwiązań. Nie krytyka, ale wspólne działanie, służenie radą i doświadczeniem prowadzi do sukcesu.

