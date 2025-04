Reklama



fot. Fotolia

Puste CV, w którym kandydaci stawiający pierwsze kroki na rynku pracy nie mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem, często spędza sen z ich oczu. Błędnie uważają, że praca poniżej ich kwalifikacji nie przyniesie wymiernych korzyści. Oto kilka powodów, dlaczego takie myślenie o pierwszej pracy jest błędem.

Pracodawcy cenią zwłaszcza młode osoby, które w toku edukacji nie bały się podejmować dorywczych zajęć.

Praca podczas studiów pozwala poznać rynkowe realia

Czasem osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy mają zbyt wygórowane oczekiwania, co do np. stanowiska, zarobków. Pierwsze zajęcie pozwoli im zweryfikować panujące realia oraz w niektórych przypadkach da prawdziwą lekcję pokory. - Szczególnie widoczne będzie to w przypadku zajęć gorzej płatnych, które bez wątpienia nauczą gospodarności oraz poszanowania pieniędzy – tłumaczy Małgorzata Majewska, eksspert monsterpolska.pl

Praca uczy współpracy w grupie

Umiejętność działania w zespole to jedna z najbardziej pożądanych przez rekruterów cech potencjalnego kandydata. Jeśli osoba jest nieśmiała i ma trudności w nawiązywaniu relacji, pierwsza praca może ją nauczyć większej przebojowości oraz odwagi. To także szansa na rozwinięcie w sobie zdolności np. negocjacji lub umiejętności śmiałego wygłaszania swojego zdania.

Polecamy: Jaki makijaż na uczelnię?

Praca ułatwia podejście do klienta

Choć nie każda pierwsza praca musi wiązać się z kontaktem z klientem, to jednak w większości zawodów zdolność nawiązywania relacji jest cenioną umiejętnością. - Możemy nauczyć się większej otwartości na ludzi, lepszego wsłuchiwania się w ich potrzeby czy potrenować zdolności prowadzenia small – talkow, które w środowisku biznesowym są bardzo przydatne – stwierdza Małgorzata Majewska.

Reklama

Praca umożliwia poznanie relacji szef - pracownik

Jak to w życiu – często okazuje się, że osoba przełożonego nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Czasem szef może okazać nazbyt wymagający, albo np. taki, którego łatwo wyprowadzić z równowagi. - Przekrój zachowań jest ogromny i tak na prawdę to doskonała lekcja, by przekonać się, że w przyszłości przyjdzie nam pracować z różnymi ludźmi – opisuje ekspert. Podstawą jest elastyczne podejście oraz bycie przygotowanym na każdą okoliczność.

Jedno jest pewne – osoby, które pracowały podczas studiów nie będą żałować tego w przyszłości. Najważniejsza jest zaradność oraz gotowość do uczenia się, a to przecież jedne z kluczowych umiejętności.

Zobacz także: Czego warto się uczyć poza studiami?