Masz dosyć myślenia o tym, jak musiałaś biegać od urzędu do urzędu w celu załatwienia wszelkich formalności przy budowie domu? Do tej pory nawet przebudowa czegoś na własnej działce stanowiła nie mały kłopot, na nią również potrzebowaliśmy uzyskać stosowne pozwolenia. Teraz ma się to zmienić. Ma być łatwiej, szybciej i wygodniej. Nowe przepisy w prawie budowlanym mają zezwalać na budowę lub przebudowę bez zezwoleń. Na razie jednak tylko w pewnych szczególnych przypadkach. Sprawdź, jakich!

W jakich przypadkach nie potrzebujesz pozwolenia na budowę?

Zgodnie z nowelizacją w prawie budowlanym nie potrzebujesz już pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego lub jego przebudowę, gdy twoje działanie nie będzie uciążliwe dla sąsiadów, czyli gdy prace będą wykonywane wyłącznie na terenie twojej działki.

Co trzeba zrobić, by budować bez pozwolenia, ale legalnie?

Aby móc dokonać inwestycji budowlanej na własnej działce, wystarczy tylko:

zgłosić budowę wraz z projektem budowlanym;

wraz z projektem budowlanym; dołączyć dokumenty (te same, które są wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę danego budynku).

(te same, które są wymagane przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę danego budynku). odczekać 30 dni - właśnie tyle czasu ma starosta na ewentualną odmowę udzielenia ci zezwolenia na tę inwestycję.

Tych dokumentów nie musisz już przedstawiać:

zaświadczenie zapewniające, że dostarczysz pracownikom energię, prąd, ciepło, gaz, światło ;

; dokumenty stwierdzające, jakie są warunki przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych ;

; oświadczenie zarządcy drogi o tym, czy istnieje możliwość dostępu do drogi publicznej.

Kiedy należy złożyć stosowne dokumenty?

Do tej pory należało złożyć wszystkie dokumenty nie później niż na 7 dni przed planowaną inwestycją. Nowela prawa budowlanego znosi ten termin. Oznacza to, że można tego dokonać nawet na 1 dzień przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.

