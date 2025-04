Decyzja o powrocie do pracy po urodzeniu dziecka nie należy do najłatwiejszych. Wiadomo, że większość mam stara się jak najwięcej czasu spędzić ze swoją pociechą i często odkłada myśl o powrocie do pracy na co najmniej kilka lat od narodzin maleństwa.

Reklama

W końcu jednak przychodzi czas podjęcia decyzji o powrocie do pracy. Kiedy to się dzieje? Podpowiadamy, kiedy najczęściej kobiety decydują się na ten krok.

Dlaczego decyzja o powrocie do pracy po urodzeniu dziecka jest tak trudna?

Bywa, że myśl o ponownej pracy nasuwa wiele wątpliwości dla młodej mamy. Z jednej strony codzienna obecność i uczestniczenie w rozwoju dziecka są niepowtarzalnymi chwilami, a z drugiej nie można zignorować ekonomicznych potrzeb rodziny oraz naturalnej chęci powrotu do pracy zawodowej i kontynuowania samorealizacji.

Kiedy jest dobry czas na powrót do pracy po urodzeniu dziecka?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę HiPP we współpracy z TNS Polska, najwięcej mam (aż 76%) decyduje się na powrót do pracy, gdy maluch ma 1-2 lata. Dlaczego? Jedną z ważniejszych przyczyn jest z pewnością fakt, że dieta dziecka zazwyczaj jest już w tym czasie wzbogacona na tyle, że może ono jeść część potraw przygotowywanych dla całej rodziny. Nie ma wtedy obawy, że przez nieobecność mamy, dziecko nie będzie miało dostarczanego najlepszego dla niego pokarmu - mleka z piersi.

Zdecydowana mniejszość, bo tylko 7% mam, decyduje się na powrót do pracy, gdy dziecko ma rok. Najmniej - jedynie 3% kobiet - podejmuje taką decyzję po ukończeniu przez dziecko trzech lat. To oznacza, że mamy starają się znaleźć w tym zakresie złoty środek. Nie chcą siedzieć z dzieckiem zbyt krótko, ale też nie decydują się na kilkuletnią przerwę w pracy. Powrót na rynek nie zawsze jest przecież taki łatwy.

Sprawdź także:

Zawody idealne dla pracowitych mamSkrócony czas pracy dla młodej mamyCiężarna w pracy

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych marki HiPP we współpracy z TNS Polska