Akcja organizowana przez wielkopolską policję ma zachęcać do dosłownego pomachania kierowcy oraz nawiązania z nim kontaktu wzrokowego. Chodzi o to, aby pieszy się upewnił, czy może wejść bezpiecznie na drogę.

Policja zachęca również kierowców, aby machali do pieszych, przekazując im tym samym, że ich widzą i zatrzymają się przed przejściem.

Od 1 czerwca 2021 roku w Polsce wprowadzono przepisy, które rozszerzyły pierwszeństwo pieszych na przejściach. Piesi mają teraz pierwszeństwo nie tylko, gdy znajdują się na pasach, ale także w momencie, gdy dopiero na nie wchodzą. Zmiany miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach, jednak po wprowadzeniu tych regulacji odnotowano wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych.

W pierwszych miesiącach po wprowadzeniu nowych przepisów liczba wypadków wzrosła. W okresie od stycznia do maja 2022 roku liczba wypadków z udziałem pieszych wyniosła 1010, co stanowi wzrost w porównaniu do 732 wypadków z tego samego okresu w 2021 roku. Również liczba ofiar śmiertelnych i rannych wzrosła, co eksperci przypisują między innymi błędnej interpretacji przepisów oraz niewystarczającej edukacji zarówno kierowców, jak i pieszych. Według danych policyjnych, co trzeci wypadek na przejściu dla pieszych poza terenem zabudowanym kończy się śmiercią pieszego​.

Zdarza się, że piesi, wiedząc, że mają pierwszeństwo, wchodzą na pasy, nie patrząc na drogę. Sęk w tym, że pieszy nie ma prawa wtargnąć tuż przed jadące auto. Z tego powodu ostrożność podczas wchodzenia na jezdnię jest wskazana.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu jest wprawdzie karane wysokim mandatem, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze i może się zdarzyć, że kierowca po prostu nie zauważy pieszego. Dlatego ważne jest, aby uważali zarówno piesi, jak i kierowcy.

