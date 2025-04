Pod koniec kwietnia Straż Miejska w Olsztynie otrzymała nietypowe zgłoszenie. Zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali dyżurnego o tym, że widzieli, jak dziki zwierz przemieszczał się ulicami miasta. Co więcej, całe zdarzenie zostało nagrane przez monitoring miejski. Co w mieście robił bóbr?

Dziki zwierz przemieszczał się ulicami miasta

W Olsztynie, w okolicy marketu przy ul. Wyszyńskiego, widziano bobra, który jak gdyby nigdy nic przechodził przez pasy razem z innymi mieszkańcami miasta. To jednak nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że rezolutne zwierzę doskonale odnajduje się w miejskiej dżungli. Razem z innymi przechodniami poczekało, aż zapali się zielone światło i dopiero wtedy bezpiecznie przeszło na drugą stronę ulicy.

Umiejętne przemieszczanie się po ruchliwej ulicy wymaga nie tylko dobrej obserwacji otoczenia, ale i odwagi. Najprawdopodobniej to nie pierwsza eskapada bobra w te okolice. Tym razem jednak musiała interweniować straż miejska, która zabezpieczyła gryzonia, a następnie przetransportowała go do jego środowiska naturalnego.

Dzikie zwierzę na terenie zabudowanym. Co zrobić w takiej sytuacji?

Coraz częściej dzikie zwierzęta podchodzą do ludzkich zabudowań. Powodów może być wiele, jednak najczęściej jest to spowodowane dwoma czynnikami.

Zawartość naszych śmietników to łatwo dostępne źródło pożywienia.

Ekspansja człowieka odbiera dzikim zwierzętom ich naturalne tereny bytowania.

Co zrobić, jeśli na naszej posesji lub w przestrzeni miejskiej zobaczymy dzikie zwierzę?

Gdy dzikie zwierzę weszło na teren naszego ogrodu, należy umożliwić mu samodzielne opuszczenie posesji, np. poprzez otworzenie bramy. Jeśli jednak z jakichś przyczyn jest to niemożliwe lub zwierzak znajduje się w przestrzeni miejskiej, np. buszuje po śmietnikach, należy zawiadomić odpowiednie służby.

Wato pamiętać także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli:

nie dotykać zwierzaka,

zachować bezpieczny dystans,

wezwać specjalne służby lub poinformować odpowiednią fundację.

Pomagając zwierzętom, pamiętajmy o swoim i ich bezpieczeństwie.

Źródło: strazmiejska.olsztyn.eu

