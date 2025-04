500+, które gwarantuje wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci, to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów społecznych rządzącej partii. Dla wielu Polaków to znaczne odciążenie w codziennych wydatkach i możliwość zagwarantowania dzieciom niezbędnych do prawidłowego rozwoju rzeczy. Okazuje się jednak, że mimo wdzięczności za pieniądze od państwa, Polacy zgodnie przyznają, że program powinien zostać wycofany. Przynajmniej dla jednej grupy społecznej.

Reklama

Polacy chcą wycofania 500+ dla najbogatszych

Portal „Business Insider” przedstawił wyniki badania Ibris, czyli Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Z ankiety przeprowadzonej na Polakach wynika, że większość z nas popiera reformę programu 500+, a konkretnie ograniczenie wypłat dla ludzi najbogatszych.

„Prezydent powinien dążyć do reformy programu 500 plus i wprowadzenia progu dochodowego, który sprawi, że świadczenia nie będą otrzymywać osoby najlepiej zarabiające” - 65% Polaków zgadza się z tym twierdzeniem.

39,5% ankietowanych „zdecydowanie się zgadza”, a kolejne 25,3% „raczej się zgadza”. Łącznie za reformą 500 plus opowiedziało się 64,8% badanych. Przeciwnego zdania było 27,2% wszystkich ankietowanych - czytamy w wynikach „Business Insider”

Zasady przyznawania 500+ w Polsce

Program „rodzina 500+” wprowadzono w 2016 roku na wniosek ówczesnej minister Elżbiety Rafalskiej. Obecnie zakłada on, że 500 zł miesięcznie na pierwsze, drugie i kolejne dzieci rodzice będą otrzymywać bez względu na to, ile wynosi dochód w rodzinie. Wsparcie będzie przyznawane aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski:

Małgorzata Trzaskowska nie daje za wygraną. Dalej zamierza angażować się w sprawy kobiet

Duda przeprasza za ostre słowa podczas kampanii. "Jeśli ktoś poczuł się urażony, proszę o wybaczenie"

Agata Duda tłumaczy, dlaczego tak rzadko wypowiada się publicznie

Kinga Duda apeluje ze sceny: "Nikt nie zasłużył na nienawiść". Internauci krytykują