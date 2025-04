Niestety niektóre przepisy polskiego prawa są dość zaskakujące i często wywołują zaskoczenie. Chociaż Ministerstwo Finansów planuje wycofać się z części z nich, zdarza się, że niektóre sytuacje związane z podatkami budzą kontrowersje. Dlaczego? Okazuje się, że w polskim prawie jest zapis na temat tego, że od prezentów ślubnych, jakie nowożeńcy dostają na nową drogę wspólnego życia, należy oddać podatek do Urzędu Skarbowego.

Dlaczego prezenty ślubne podlegają opodatkowaniu?

W polskim prawie jest obowiązek odprowadzania podatku od darowizny. Prezenty ślubne są traktowane właśnie jako darowizny, dlatego też należy się z nich rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Czy wszystkie prezenty są jednakowo opodatkowane?

Podatek jest różny w zależności od tego, od kogo jest dany prezent i jaka jest jego wartość.

Najbliższa rodzina

Za prezenty otrzymane od rodziców bądź rodzeństwa w ogóle nie płacimy podatku, ale mamy obowiązek zgłosić fakt jego otrzymania do stosownego naczelnika urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu. Mamy na to 6 miesięcy od daty otrzymania podarunku. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, w wypadku kontroli US będziemy musieli odprowadzić podatek. Kwota wolna od podatku w przypadku prezentów od najbliższej rodziny wynosi 9 637 zł.

Dalsza rodzina

Za prezenty od siostrzenicy bądź szwagra należy uiścić podatek, jeżeli wartość prezentu przekracza kwotę 7 276 zł.

Osoby niespokrewnione

Prezenty otrzymane od osób niespokrewnionych podlegają najwyższemu opodatkowaniu. Kwota wolna od podatku wynosi już tylko 4 092 zł.

Co ważne, jeżeli młoda para nie podpisywała intercyzy, prezenty ślubne są ich wspólną własnością, dlatego kwoty wolne od podatku należy w każdym przypadku podwoić.

Podobnie jak w przypadku różnicy w kwotach wolnych w zależności od stopnia pokrewieństwa młodej pary z darczyńcami, wysokość podatku również jest zmienna. Najmniejszy podatek należy zapłacić za prezent od najbliższej rodziny w przypadku, gdy wartość prezentu nie jest wyższa od kwoty wolnej od podatku o 10 278 zł. Podatek będzie wówczas wynosił 3% wartości prezentu.

Najwyższy podatek zapłacimy z kolei za prezenty od osób niespokrewnionych, gdy wartość tych prezentów będzie wyższa od kwoty wolnej od podatku o 20 556 tys. zł. Wówczas podatek wyniesie dokładnie 6 989,1 zł.

Czy prezenty rzeczowe również podlegają obowiązkowi podatkowemu?

Wszystkie prezenty otrzymane z okazji ślubu przez młodą parę podlegają opodatkowaniu. W przypadku prezentów rzeczowych należy dokonać ich wyceny i na tej podstawie obliczyć wysokość wymaganego podatku.

Czy można uniknąć płacenia podatku za prezenty ślubne?

Jak już wyżej zostało wspomniane, jeżeli wykażemy, że prezent został nam podarowany przez najbliższą rodzinę i dopełnimy formalności związanych z jego zgłoszeniem do US, podatek nie będzie wymagany. Musimy jednak mieć dowód na to, że prezent jest właśnie np. od rodziców, a nie od kolegi. Jak to zrobić? Najłatwiej po prostu poprosić rodziców, by nie dawali prezentu w formie gotówki, ale zrobili przelew bankowy z ich konta na wasze albo by zapłacili za dany prezent własną kartą płatniczą, a nie gotówką. Wyciąg z ich konta będzie najlepszym dowodem na to, że faktycznie byli darczyńcami.

