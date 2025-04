Zaręczyny bez pierścionka? To możliwe! Coraz więcej par rezygnuje z tradycji na rzecz oryginalnych zamienników. Jakich? Zobaczcie sami!

Niektóre dziewczyny już na samym początku deklarują, że zamiast pierścionków zaręczynowych wolą dostać coś praktycznego. Panowie mają problem z głowy, nie muszą obmyślać planu zaręczyn, szukać idealnego pierścionka, po prostu idą do sklepu i kupują to, czego życzy sobie przyszła żona. Często są to różnego rodzaju sprzęty, wymarzone elementy garderoby, np. buty lub torebka od projektantów, a nawet operacje plastyczne! Są też pary, które nie znoszą tradycji, a zamiast pierścionków, wolą coś nietuzinkowego. Na co się decydują?

Poznajcie 5 pomysłów na zaskakujące i niekonwencjonalne prezenty zaręczynowe!

1) Klucz do serca lub do mieszkania

Wisiorek z kluczykiem to świetny prezent dla romantycznych kobiet, które nie noszą pierścionków. Tylko sobie wyobraźcie: ukochany zawiesza dziewczynie łańcuszek i czule szepcze jej do ucha – zostaniesz moją żoną? Taki klucz do serca nie tylko pięknie wygląda, ale też może być zachętą do wspólnego zamieszkania. Narzeczony do kompletu może wręczyć także pudełeczko, w którym zamiast pierścionka znajdzie się klucz do mieszkania.

Biżuteryjnych kluczyków szukajcie w dobrych sklepach jubilerskich. Świetnie wyglądają na dość długich, złotych lub srebrnych łańcuszkach. Koszt kompletu waha się w przedziale 1500 - 5000 złotych.

2) Medalion/sekretnik w babcinym stylu

Miłośniczki stylu vintage będą zachwycone medalionem, w którym znajdzie się zdjęcie ukochanego i wygrawerowana data zaręczyn. Taki sekretnik to bardziej oldschoolowa i romantyczna wersja tzw. nieśmiertelników.

Stylowych medalionów szukajcie w dobrych sklepach jubilerskich, w antykwariatach i w sklepach internetowych sprzedających produkty hand made. Za medalion z łańcuszkiem zapłacicie od 200 do 2000 złotych.

3) Naszyjnik lub bransoletka z grawerem

Wielbiciele symboliki uczuć mogą zdecydować się na kupno łańcuszka lub bransoletki z motywem serca, okręgu lub znaku nieskończoności. Na odwrocie można wygrawerować datę zaręczyn lub zabawną, romantyczną sentencję, np. „Ty i tylko Ty”, „Marry me”, „Ciąg dalszy nastąpi…”, „Zajęta”.

Wisiorki na łańcuszku z miejscem na grawer znajdziecie w prawie każdym sklepie jubilerskim. Koszt: 500-1500 zł.

4) Tatuaż dla dwojga

Odważne pary zamiast pierścionka mogą zdecydować się na tatuaż na palcu serdecznym lub nadgarstku. Do najczęściej wybieranych motywów należy: serce, znak nieskończoności, data zaręczyn lub ślubu, krótki napis.

Tatuaże na palcach są dość bolesne, ale trzeba przyznać, że wyglądają świetnie. Koszt małego rysunku nie jest drogi, waha się w granicach 50-200 zł. Więcej wzorów znajdziecie tutaj:

Tatuaże dla dwojga

5) Piercing finger

Oryginalną błyskotką na palcu może być kolczyk! Jest to przekłucie przechodzące pod skórą wokół palca. Z racji umiejscowienia, jest ono niestety narażone na zakażenie. O wiele bezpieczniejsze są tzw. microdermale (finger microdermal) - w porównaniu do przekłuć powierzchniowych, są o wiele mniej narażone na migrację.

Do takiego przekłucia wykorzystywane są specjalnie kolczyki Microdermale. Składają się z umieszczonej w skórze stopki oraz trzonka, który można wymieniać. Koszt przekłucia wraz z kolczykiem to około 120-200 zł.