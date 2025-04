Wartość wynagrodzenia brutto i netto to dwa pojęcia, którymi często posługujemy się w czasie poszukiwania pracy. Mówimy wówczas o pensji netto i brutto, które określają wysokość zarobków. To dwie różne kwoty, które należy umieć rozróżniać. Co oznaczają? Które wskazuje na pensję ze składkami, a które oznacza wynagrodzenie „na rękę”. Oto najważniejsze różnice.

Brutto

Zarobki brutto to wynagrodzenie pracownika zwierające podatek oraz obowiązkowe składki. Kwotą brutto często posługują się pracodawcy. Dla firmy jest to ogólny koszt zatrudnienia pracownika na danym stanowisku. Oznacza to, że na umowie o pracę będzie widniała kwota brutto, którą nie należy się sugerować. Rzeczywiste wynagrodzenie, które faktycznie trafia do kieszeni pracownika, jest dużo niższe.

Co się składa na wynagrodzenie brutto?

Na wynagrodzenie brutto składają się:

zaliczka na podatek dochodowy,

składka na NFZ, czyli ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu możemy korzystać z bezpłatnej opieki medycznej,

składki na ZUS, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Oznacza to, że pracownik otrzymuje na konto wynagrodzenie pomniejszone o wysokość tych opłat. Mówimy wówczas o kwocie netto, czyli „na rękę”.

Kalkulator wynagrodzenia brutto/netto

Netto

Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik otrzymuje po odprowadzeniu wszystkich składek. Aby obliczyć jego wysokość należy od pensji brutto odjąć wysokość obowiązkowych opłat.

Rozmawiając z przyszłym pracodawcą o zarobkach, należy pamiętać o różnicy między brutto, a netto. Jest ona spora, więc trzeba to mieć ją uwadze, ustalając wysokość zarobków w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykładowa różnica brutto a netto

Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2018 roku wynosi 2 100 zł brutto. Oznacza to, że koszt zatrudnienia pracownika stanowi równowartość właśnie tej kwoty. Po odjęciu od niego zaliczki na podatek dochodowy oraz obowiązkowych składek na NFZ i ZUS, pracownik otrzyma na konto wypłatę netto wysokości 1 530 zł.

