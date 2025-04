Pierwszy tydzień w nowej firmie jest decydujący. Nie zapominaj, że to pierwsze wrażanie ma największe znaczenie i jeśli nie pokażesz się od najlepszej strony, to będziesz spalona w oczach współpracowników oraz przełożonego. Pamiętaj, że czasu nie da się cofnąć i tego, czego nie uda ci się zrobić, nie da się już w żaden sposób nadrobić. Sprawdź, co należy zrobić w pierwszym tygodniu pracy.

1. Zbuduj relacje

Przywitanie się, wspólne wyjście na śniadanie, a nawet zapytanie o to, jak działa ekspres do kawy to często klucz do sukcesu i zbudowania trwałych relacji, które przydają się w każdej pracy. Absolutnie nie izoluj się od współpracowników. Miej na uwadze, że będziesz z nimi spędzać 8 godzin dziennie, 40 tygodniowo i około 160 miesięcznie. To sporo czasu, dlatego dobra atmosfera będzie wam potrzebna.

2. Pokaż się z najlepszej strony

Na autoprezentację składa się wiele aspektów. Oczywiście będzie to odpowiedni strój, makijaż i fryzura, ale to nie wszystko. Niektórzy żartobliwie śmieją się, że pracownik nie powinien wyglądać lepiej niż sam szef. I coś w tym jest. Przede wszystkim bądź skromna – przynajmniej na początku. Nikt przecież nie lubi chwalipięt, które widzą tylko czubek własnego nosa.

3. Przedstaw swoje oczekiwania

Pierwsze spotkanie z szefem poświęć na rzeczową dyskusję. Pamiętaj, aby od razu ustalić swoje oczekiwania – finansowe i nie tylko. Delikatnie, ale zrozumiale zakomunikuj, że nie zamierzasz zostawać po godzinach, pracować w weekendy albo nie wykorzystywać urlopów. To naprawdę ma znaczenie. Wcale nie pokażesz się jako osoba wredna czy arogancka, ale trzeźwo stąpająca po ziemi.

4. Pokaż, że nie dasz sobie w kaszę dmuchać

Inni współpracownicy również powinni mieć świadomość, że masz swoje zdanie i potrafisz je wyrażać. Inaczej zostaniesz uznana za mimozę, której można wejść na głowę, a tego chyba nikt by nie chciał.

5. Pomyśl o własnej przestrzeni do życia i pracy

Ostatnim, ale równie ważnym elementem jest biurko. Będziesz tam spędzać 8 godzin swojego życia. Na biurku umieść wszystkie potrzebne akcesoria, a więc kalendarz, notes, przybornik i wszystko to, co będzie ci potrzebne.