Dramatyczna sytuacja wynikająca z epidemii koronawirusa w Polsce nie dla każdego oznacza potrzebę solidaryzowania się i wzajemnego wsparcia. Oszuści nie śpią i wymyślają wciąż nowe sposoby na wyłudzanie pieniędzy od niczego nieświadomych osób. Tym razem uderzają w przedsiębiorców, którzy planują skorzystać z oferowanej przez państwo tarczy antykryzysowej.

Reklama

Oszuści wyłudzają pieniądze od przedsiębiorców

Jak podaje policja, przestępcy zamierzają pozyskiwać środki pochodzące z rachunków klientów banków, w tym pozyskane w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR.

Przestępcy wykorzystują trudny czas, jakim jest pandemia, wymyślając coraz to nowe scenariusze oszustw, często oparte na strachu przed skutkami koronawirusa - czytamy w komunikacie policji

Jak działają oszuści? Najczęściej dzwonią do osób prowadzących działalność gospodarczą i proponują im pomoc w złożeniu wniosku i uzyskaniu subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR. Tłumacząc, że jest to bardzo trudny i skomplikowany proces, oferują wsparcie i profesjonalną pomoc, licząc, że przedsiębiorca naiwnie zgodzi się wykorzystać wsparcie wyłudzaczy. Tak naprawdę złożenie wniosku jest banalnie proste i można zrobić to internetowo.

Oszuści podczas rozmowy wyłudzają dane osobowe przedsiębiorcy, a także jego loginy i hasła do bankowości internetowej. W ten sposób pozyskują środki dostępne na koncie przedsiębiorców i szybko znikają z ich życia, nie pozostawiając śladów przestępstwa.

Funkcjonariusze policji przestrzegają, by nikomu nie podawać swoich wrażliwych danych, szczególnie tych, które mogą udostępnić oszustom nasze pieniądze. Nie należy również nikomu przekazywać swojego numeru PESEL ani danych z dowodu osobistego. Oszuści mogą bowiem nie tylko wyczyścić konto bankowe, ale też zaciągnąć olbrzymie pożyczki w parabankach.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski:

Minister Zdrowia o drugiej fali koronawirusa. Podał konkretne miesiące

Andrzej Sośnierz: rząd ma błędne dane. W Polsce ponad 150 tys. zakażeń

Z nowym zasiłkiem socjalnym bezrobotni dostaną więcej niż pensja minimalna