Dodatkowa zapomoga na trzy miesiące w wysokości 1300 zł brutto (netto wyniesie 1119 zł) - taką pomoc dla osób, które straciły pracę przez pandemię koronawirusa, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Łącznie z zasiłkiem w wysokości 1200 zł (netto wyniesie ok. 1033 zł) bezrobotni będą dostawać teraz 2500 złotych brutto, czyli ok. 2150 zł netto. To więcej, niż wynosi minimalna pensja krajowa po odliczeniu podatków.

Osłona solidarnościowa dla bezrobotnych

Osłona solidarnościowa to nazwa specjalnego programu dodatkowego zasiłku dla bezrobotnych, który może być wypłacany przez nawet 3 miesiące osobom, które zostały zwolnione przez pandemię. Dodatkowo zasiłek dla bezrobotnych zostanie podwyższony do kwoty 1200 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do poziomu 1200 zł. Dodatkowa osłona solidarnościowa, zasiłek trzymiesięczny w wysokości 1300 zł będzie wypłacany osobom, które teraz tracą pracę - powiedział Mateusz Morawiecki

Decyzja premiera wywołała niemałe poruszenie. Minimalna pensja krajowa wynosi na chwilę obecną 2600 złotych brutto. Po odliczeniu podatków i składek zostaje ok. 1920 zł netto. Czyli ponad 200 zł mniej, niż będą dostawać osoby bezrobotne...

Kryzys wywołany pandemią dotknął bez wątpienia wielu osób. Większość sektorów gospodarki nadal nie działa. Wiele osób straciło pracę, jeszcze więcej nie wie, kiedy do niej wróci. Turystyka i branża ślubna będą prawdopodobnie jednymi z ostatnich, które wrócą do pracy. Mimo to zwiększanie zasiłku tak, by w ostatecznym rozrachunku był wyższy niż minimalna pensja nie bez powodu wywołuje kontrowersje.

