Właśnie dostałaś nową pracę, masz zacząć od jutra, ale na razie tylko na umowę na okres próbny? Nie martw się, to wcale nie znaczy, że po tym czasie zostaniesz zwolniona. Okres próbny w pracy jest bardzo dobry zarówno dla twojego szefa - będzie mógł sprawdzić, jakim jesteś pracownikiem, jak też dla ciebie - przekonasz się, czy ta praca spełnia twoje oczekiwania i czy chcesz w niej pozostać.

Niezależnie od tego, czy po tych próbnych miesiącach zechcesz pozostać w firmie, czy poszukać czegoś innego, zrób wszystko, żeby pozostawić po sobie dobre wrażenie. Chyba byś sobie nie wybaczyła, gdybyś straciła pracę marzeń z powodu kilku błędów popełnionych w okresie próbnym.

Wskazówki, jak przetrwać okres próbny w pracy:

1. Pierwsze wrażenie trudno zmienić - zadbaj o nie

Jeśli na początku źle wypadniesz, będziesz musiała długo starać się o odbudowanie pozytywnego wizerunku. Jeśli jednak pokażesz się jako osoba miła, uczynna, uśmiechnięta, chętniej zostaniesz wciągnięta do zespołu. Twój szef na pewno to zauważy i nie będzie chciał rezygnować z pracownika, który dobrze współgra w drużynie, ma ciekawe pomysły i jest otwarty na wdrażanie się w system pracy panujący w firmie.

2. Raczej obserwuj, niż komentuj

Nie pokazuj się jako osoba znająca się na wszystkim. Owszem, możesz rzucić jakąś celną uwagę lub nowatorki pomysł, jeśli jesteś o to poproszona, ale nie staraj się pokazać innym, że od teraz to ty tu będziesz najważniejsza. Nie bądź po prostu przemądrzała. Na pewno zdążysz wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Nie zrobisz jednak dobrego wrażenia, jeśli będziesz narzucała się wszystkim wokół swoją osobą.

3. Zadawaj pytania, gdy czegoś nie wiesz

Nie bój się tego. To bardzo ważne, a często popełniamy ten błąd, że nie pytamy, bo wstydzimy się, że czegoś nie wiemy. Masz prawo nie wiedzieć wszystkiego, co dotyczy specyfiki pracy w danej firmie. Lepiej spytaj o to na początku. Będzie o wiele gorzej, jeżeli po kilku miesiącach okaże się, że tak naprawdę nie masz pojęcia o czymś, co w danej firmie jest podstawową rzeczą.

Jeśli krępuje cię ciągłe dopytywanie się, możesz spróbować poszukać sama w Internecie lub na stronie firmy tych rzeczy, które są dla ciebie niejasne. Jeśli jednak twoje samodzielne poszukiwania nie przyniosą rezultatu, koniecznie zapytaj o daną rzecz kolegów.

4. Nie opowiadaj godzinami swojej biografii

Nie staraj się być w centrum uwagi. Wiadome jest, że współpracownicy mogą chcieć coś o tobie wiedzieć, poznać się, ale nie musisz z tego tytułu raczyć ich godzinnym show, w którym opowiesz niezliczone historie ze swojego życia. Pamiętaj, że po pierwsze, niekoniecznie to, co powiesz, spodoba się twoim kolegom, więc ie ma co się tak od razu uzewnętrzniać, a po drugie, odrywasz ich przez to od codziennej pracy. Szef raczej nie będzie chciał zatrzymać pracownika gaduły, który sam nie pracuje i jeszcze innym w tym przeszkadza.

5. Nie plotkuj

Zwłaszcza na początku! Plotkowanie w ogóle nie jest wskazane, rodzi różne konflikty, tworzą się niepotrzebne obozy. Ale zwłaszcza na początku pracy, kiedy nie znasz tych ludzi, nie pozwalaj sobie na plotki na temat kogokolwiek, a zwłaszcza szefa! Uważaj na osoby, które koniecznie chcą wzbudzić twoje zaufanie i opowiadają ci różne rzeczy w nadziei, że i ty zaczniesz im się zwierzać. Skąd wiesz, czy twoje rewelacje nie trafią szybciutko do szefa?

6. Porozmawiaj z szefem o twoich dalszych losach

Nie czekaj do końca okresu próbnego w pracy z założonymi rękami. Jeśli ma on trwać np. 3 miesiące, najpóźniej po 2 miesiącach powinnaś udać się do szefa i zapytać, jak ocenią twoją dotychczasową pracę, co uznaje za cenne, a co powinnaś zmienić. Dzięki tym wskazówkom będziesz wiedziała, jak pracować w trzecim próbnym miesiącu. Jeśli usatysfakcjonujesz szefa, prawdopodobnie będzie chciał przedłużyć z tobą umowę. Poza tym po takiej rozmowie będziesz wiedziała, jakie są wymogi pracy w danej firmie i czy będziesz w stanie im podołać przy dłuższej pracy.

