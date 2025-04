Ostatniego dnia tego roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej. Zgodnie z nowelizacją ogłoszenie upadłości ma być prostsze, szybsze i tańsze. Z raportu InfoDług, który bada stan zadłużenia Polaków, wynika, że w Polsce jest już ponad 2 mln osób, które mają przeterminowane długi. Co zmieni się wraz z nowelizacją ustawy?

Jak do tej pory wyglądało ogłaszanie upadłości konsumenckiej?

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej możliwa jest już od 2008 roku, jednak z danych Rządowego Centrum Legislacji wynika, że do tej pory polskie sądy wydały w tej sprawie zaledwie kilkadziesiąt orzeczeń. Stanowiło to jedynie 4 proc. wszystkich rozpatrywanych w tej sprawie wniosków, co świadczy o tym, że funkcjonujący dotychczas model był nieefektywny. Szacuje się, że zmiany w prawie mogą spowodować, że liczba wniosków o upadłość konsumencką może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy.

Nie tylko liczba wniosków może się po znowelizowaniu ustawy znacząco zwiększyć, lecz także będą one szybciej i sprawniej rozpatrywane. Jak dotąd dłużnicy borykali się także z kosztownym postępowaniem upadłościowym, co nowe przepisy także mają zmienić.

W jakich sytuacjach można ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć jedynie w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich te sytuacje, w których konsument popadł w długi, których nie jest w stanie spłacić:

nie ze swojej winy,

nie w wyniku własnych rażących zaniedbań.

Sąd w wyjątkowych przypadkach może także ogłosić upadłość osoby, która jednak ze swojej winy dopuściła się stanu niewypłacalności, ale istnieją przesłanki do tego, by na tę upadłość mu pozwolić.

Co zmienią nowe przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jak podkreślają eksperci BIG InfoMonitor, nowelizacja ustawy będzie miała wpływ na:

zmniejszenie liczby przeterminowanych długów ,

, na system wymiany informacji gospodarczych.

