Polacy latają coraz częściej. Jedni na wakacje, inni do pracy. I chociaż tak wielu Polaków wyjeżdża za granicę, to niewielu wie, jaki ma prawa jako pasażer linii lotniczych. Może zdarzyło ci się kiedyś, że lecąc na wymarzony urlop, twój samolot miał kilkugodzinne opóźnienie. A może, podczas gdy ty spieszyłaś się, bo następnego dnia miałaś być w Anglii w pracy, twój samolot miał spóźnienie kilkudniowe. Jak się okazuje, tylko 2 % Polaków, uprawnionych do otrzymania odszkodowania za spóźniony lot je otrzymuje. Dlaczego tylko tylu? Przyczyną jest niska świadomość swoich praw.

Co przysługuje w przypadku opóźnionego lotu?

Jeśli twój samolot ma opóźnienie, przysługują ci:

posiłek i napoje adekwatne do liczby spóźnionych godzin,

zakwaterowanie i transport, jeśli opóźnienie jest większe niż dzień.

Kiedy możesz liczyć na odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie za spóźniony lot należy się tylko i wyłącznie wtedy, gdy wina za spóźnienie leży po stronie przewoźnika (nie ważne, czy podróżujesz pierwszą klasą, drogimi liniami, czy tanimi liniami). Pamiętaj, że lot może zostać opóźniony, a nawet odwołany z wielu powodów. Mgła czy klęska żywiołowa, zamknięcie przestrzeni powietrznej spowodowane np. konfliktem na danym terenie czy strajk personelu lotniskowego to czynniki, na które linie lotnicze nie mają wpływu. Wtedy rekompensata się nie należy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy rejs nie zostaje zrealizowany o czasie z przyczyny leżącej po stronie przewoźnika. W takiej sytuacji – zgodnie z prawem unijnym – pasażerom przysługuje rekompensata.

Zgodnie z przepisami, podróżujący ma prawo do rekompensaty, jeżeli lot:

został odwołany na mniej niż 14 dni przed wylotem ,

, jest opóźniony o ponad 3 godziny z winy leżącej po stronie przewoźnika ,

, podróżujący w wyniku opóźnienia utracił kolejne połączenie lub odmówiono mu wejścia na pokład.

Ile wynosi wysokość odszkodowania za spóźniony lot?

Odszkodowanie za spóźniony lot jest ściśle ustalone i wynosi odpowiednio:

250 euro (ok. 1 110 złotych) w przypadku rejsów do 1500 km

400 euro (ok. 1 780 złotych) w przypadku podróży pomiędzy 1500 km a 3500 km

600 euro (ok. 2 670 złotych) dla pozostałych rejsów (ponad 3500 km).

Co zrobić, by otrzymać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, powinnaś:

