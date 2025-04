Prawo do naprawienia szkody powstałej na skutek złego stanu drogi wynika z przepisów kodeksu cywilnego (art. 415), ale również z ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tą ostatnią zarządca ma obowiązek należytego dbania o stan dróg, łącznie z przeprowadzaniem bieżących kontroli i wykonywaniem szybkich remontów, w sytuacji gdy jej nawierzchnia została uszkodzona. Jeśli zarządca tych obowiązków nie dopełnił, a ty na skutek tego uszkodziłaś swój samochód, to – w oparciu o art 415 kodeksu cywilnego – masz prawo do odszkodowania. Co ciekawe, możesz domagać się również rekompensaty za straty materialne, jakie poniosłaś na skutek tego, że nie mogłaś korzystać z samochodu (np. auto służyło ci do pracy).

Reklama

Jak załatwić odszkodowanie za dziurę na drodze?

Zbierz dowody

Musisz wykazać, że uszkodzenie auta jest wynikiem złej nawierzchni na drodze, a nie np. jego wadliwego stanu technicznego czy efektem zbyt szybkiej jazdy (szczególnie, jeśli zarządca drogi na danym odcinku postawił znaki, przestrzegające przed złą nawierzchnią, bądź o ograniczeniu prędkości).

Zrób zdjęcia na miejscu zdarzenia – zarówno stanu nawierzchni, jak i uszkodzeń samochodu.

– zarówno stanu nawierzchni, jak i uszkodzeń samochodu. Zbierz zeznania świadków z ich danymi personalnymi.

z ich danymi personalnymi. Wezwij policję. Mając notatkę policyjną, łatwiej udowodnisz, że uszkodzenie jest skutkiem najechania na dziurę.

Mając notatkę policyjną, łatwiej udowodnisz, że uszkodzenie jest skutkiem najechania na dziurę. Jeśli szkoda jest rzeczywiście duża, warto też wezwać rzeczoznawcę na miejsce zdarzenia.

Ustal zarządcę

Przede wszystkim musisz ustalić, kto odpowiada za dany odcinek drogi. To do jej zarządcy skierujesz wniosek o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Zgodnie z prawem za drogi:

krajowe (autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast) – odpowiada GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad);

(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad); wojewódzkie – odpowiada zarząd województwa;

powiatowe – zarząd powiatu;

gminne – wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg, poza ekspresowymi czy krajowymi jest prezydent miasta.

W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg, poza ekspresowymi czy krajowymi jest prezydent miasta. wewnętrzne – za ich stan odpowiada administracja terenu (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, prywatni właściciele).

Uwaga! Jeśli masz wątpliwości do kogo należy droga, informację na ten temat uzyskasz w urzędzie miasta lub gminy.

Napisz wniosek i złóż zarządcy

Gotowy wzór znajdziesz w internecie, ale możesz też napisać pismo sama. W piśmie do zarządcy drogi trzeba podać:

dane właściciela uszkodzonego pojazdu, adres, numer dowodu osobistego,

uszkodzonego pojazdu, adres, numer dowodu osobistego, markę, model, rok produkcji numery podwozia auta,

ważność badania technicznego,

numer i serię dowodu rejestracyjnego,

numer i datę wydania prawa jazdy,

datę, godzinę i miejsce zdarzenia (numer drogi, kilometr, najlepiej na podstawie słupka hektometrycznego lub charakterystyczny punkt),

(numer drogi, kilometr, najlepiej na podstawie słupka hektometrycznego lub charakterystyczny punkt), warunki ruchu (rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe).

Do wniosku trzeba dołączyć fotografie i ewentualnie notatkę policyjną.

Szkodę musisz zgłosić zarządcy. Z reguły posiada on OC z tytułu prowadzonej działalności. Wówczas masz wybór:

składasz dokumentację zarządcy, a on ją przekaże ją ubezpieczycielowi,

a on ją przekaże ją ubezpieczycielowi, sama powiadamiasz towarzystwo ubezpieczeniowe (tak jest szybciej). Ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, który obejrzy samochód i wyceni szkody. Jeśli sama naprawiasz auto, musisz przedstawić zarządcy drogi (ubezpieczycielowi) rachunki na wymienione części. Decyzję o wypłacie odszkodowania powinnaś otrzymać w ciągu 30 dni.

Uwaga! Jeśli zarządca nie ma polisy OC, to czeka cię droga sądowa.

Warto wiedzieć. Uszkodzenia samochodu możesz też pokryć z własnego ubezpieczenia auto casco. Wtedy musisz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Formalności możesz załatwić sama lub scedować je na warsztat, w którym naprawiasz samochód. Polisa AC obejmuje jednak tylko szkodę w samochodzie – nie dostaniesz zwrotu kosztów np. za samochód zastępczy.

Reklama

Przeczytaj również:

Co musisz wiedzieć, gdy kupujesz ubezpieczenie

Co może rzecznik ubezpieczonych