Od 2025 r. pojawi się dodatek dopełniający do renty socjalnej. Kto go otrzyma?

Reklama

Spis treści:

Od stycznia 2025 r. osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymają specjalny dodatek dopełniający do renty socjalnej. Będzie on przysługiwać osobom, których renta socjalna nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2025 roku dodatek dopełniający do renty socjalnej wyniesie 2520 zł. W kolejnych latach ta kwota będzie waloryzowana.

Wcześniej projekt obywatelski zakładał, że renta socjalna zwiększy się do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Miała też być wyższa dla wszystkich pobierających.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń zaznaczył, że projekt realizuje w części założenia projektu obywatelskiego. Wskazał też, że system świadczeń w Polsce jest skomplikowany i nie tak łatwo go zmienić.

Żeby wprowadzić jedną zmianę, słuszną, którą oczekiwało środowisko osób z niepełnosprawnościami, musimy edytować siedem różnych ustaw

– zauważył wiceminister Łukasz Krasoń.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, informuje PAP.

Jak zapowiedział wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Renta socjalna to świadczenie, które przysługuje osobom, których niezdolność do pracy powstała w okresie przed osiągnięciem pełnoletności lub w trakcie kształcenia.

Jeśli niezdolność do pracy powstała w późniejszym okresie, osoba może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Czytaj także:

Jak dostać rentę na kręgosłup? Sprawdź, gdzie i jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać pieniądze

Kiedy renta wdowia? Padł możliwy termin, kiedy świadczenie wejdzie w życie

„Moja żona miała poważny wypadek, gdy wracała od kochanka. Mimo to kocham ją i nie dam jej odejść”