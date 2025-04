Marzę o wyjeździe na południe Europy. Chcę skorzystać z oferty biura podróży. Na co powinnam zwrócić uwagę?

Przede wszystkim należy stwierdzić, czy biuro działa legalnie. Świadczy o tym wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby biura. Tę informację uzyskasz w oddziale turystyki Urzędu Marszałkowskiego lub w Internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (http://turystyka.mg.gov.pl). Jeżeli biuro jest w rejestrze, to oznacza, że ma koncesję na prowadzenie działalności, obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz gwarancję bankową lub ubezpieczeniową (w razie problemów te instytucje wyłożą pieniądze na powrót turystów do kraju).

4 pytania, które musisz zadać w biurze podróży:

Przed wykupieniem wycieczki zawsze warto zapytać w biurze podróży o:



1. Jak długo będzie trwała wycieczka?



Czas trwania wycieczki – niektóre są zaplanowane np. na 14 dni, ale dwa dni zabiera podróż.



2. Jaki jest standard i położenie hotelu?

Standard i położenie hotelu, a szczególnie:

czy ma np. klimatyzację (zwykle jest ona dodatkowo płatna na miejscu),

co oznacza określenie „blisko plaży” (może się okazać, że aby dojść do morza, trzeba przejść przez ruchliwą ulicę),

czy korzystanie ze sprzętu (np. leżaków) jest płatne ekstra;

3. Jakie są dodatkowe koszty wycieczki?



Dodatkowe wydatki – cena zwykle nie obejmuje wycieczek lub wstępów do muzeów;



4. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia?



Ubezpieczenie – przy wyjazdach grupowych biuro ma obowiązek wliczyć w cenę wycieczki koszt ubezpieczenia NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) i bagażu. Sprawdź, jaki zakres ma polisa.

Dobra rada: Biuro podróży może zmienić cenę imprezy tylko w wyjątkowych sytuacjach i nie później niż 21 dni przed jej rozpoczęciem.



