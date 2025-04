Istnieją 4 typy postaw związanych z płaceniem za zakupy: racjonalni pragmatycy, aktywni kartowicze, zagubieni gotówkowicze i aspirujący zakupowicze. Skąd to wiadomo? Z badania o otwartości polskich konsumentów na innowacyjne metody płatności, jakie przeprowadziła firma MasterCard we współpracy z domem badawczym Maison & Partners. Zobacz, do której grupy pasujesz!

Racjonalni Pragmatycy



Z dystansem podchodzą do nowych rozwiązań technologicznych

Nie eksperymentują, raczej czekają aż innowacje staną się bardziej powszechne. Jednocześnie są pragmatyczni: akceptują fakt, że żyjemy w zmieniającym się świecie, w którym nowe technologie grają coraz ważniejszą rolę, dlatego starają się nie zostawać zupełnie w tyle

Rozważnie podejmują decyzje zakupowe

Raczej rzadko robią zakupy w sieci, a jeśli już, to preferują płatność za pomocą przelewu

Wykształcenie: średnie

Aktywni Kartowicze

Osoby zadowolone z życia i otwarte na technologiczne nowości

Cenią sobie szybkość i wygodę metod płatności

Posiadają dużo nowoczesnych urządzeń, takich jak smartfon czy laptop, i intensywnie korzystają z internetu, zarówno w domu, jak i w pracy

Często kupują online, wybierając produkty z różnych kategorii

Chętnie płacą bezgotówkowo, głównie kartami płatniczymi

Wyróżniają się częstszym niż inni badani korzystaniem z kart kredytowych

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Zagubieni Gotówkowicze

Zagubieni w świecie nowych technologii

W sieci nie czują się bezpiecznie i rzadko robią zakupy online

Nie ufają nowoczesnym metodom płatności, zakupy internetowe opłacają gotówką

Są bardzo przywiązani do papierowej formy pieniądza

Najwięcej osób z tej grupy nie pracuje zawodowo i zajmuje się domem

Aspirujący Zakupowicze

Osoby młode - uczniowie i studenci

Mają niewielkie dochody ale czerpią dużo radości z wydawania pieniędzy i bywają rozrzutni

Znają się na nowościach technologicznych i lubią gadżety

Czują się bezpiecznie w internecie i intensywnie z niego korzystają, również do zakupów

Za e-zakupy zaskakująco często płacą gotówką

Są otwarci na innowacyjne formy płatności, ale jeszcze nie nacieszyli się pieniędzmi i dlatego lubią je fizycznie posiadać

