Poznaj nowe metody płatności bezgotówkowych i zapomnij o tradycyjnych kartach płatniczych. Od teraz twój telefon, zegarek a nawet bransoletka mogą posłużyć ci do wykonywania płatności. Postaw na nowoczesność!

Telefon z technologią HCE

Dzięki nowoczesnej technologii będziesz mogła wymienić swoją kartę płatniczą na telefon. Zastosowanie HCE pozwala w bezpieczny sposób zapisać dane wydanej przez bank karty płatniczej w tzw. chmurze obliczeniowej. Nie musisz kupować specjalnego modelu smartfona w wybranej sieci komórkowej, ponieważ technologia HCE nie wymaga posiadania specjalnej karty SIM! Obecnie użytkownicy kart MasterCard mogą korzystać z tej technologii, jeśli są klientami banku Pekao SA, Getin Bank czy BZ WBK.

MasterPass – cyfrowy portfel

Portfel cyfrowy MasterPass od Mastercard to rozwiązanie, które na pewno zyska ogromną popularność. MasterPass jest bezpieczny, wygodny i pomoże ci uporządkować domowy budżet. Metoda pozwala na bezpieczne zapisanie wszystkich kart płatniczych w jednym miejscu. Przy zakupach internetowych nie będziesz musiała już więcej wpisywać męczących danych – wystarczy, że wybierzesz jedną z zapisanych w portfelu kart. Portfel cyfrowy MasterPass od MasterCard jest już wdrożony przez wiele polskich sklepów online i dostawców płatności, a także przez pierwsze instytucje finansowe (np. Raiffeisen Polbank). Klik i gotowe!

Tokenizacja

Płacenie zegarkiem, bransoletką albo breloczkiem od torebki jest teraz możliwe! Tokenizacja to technologia, która pozwala "zakodować" dane karty płatniczej na różnego rodzaju urządzeniach, dzięki czemu mogą one służyć do dokonywania płatności. Hitem ostatniego czasu jest wykorzystywanie tokenów w tzw. wearables, czyli urządzeniach ubieralnych, np. na opaskach fitness. Płacenie za zakupy nigdy nie było tak stylowe.

Czym tak naprawdę jest token? Jest to ciąg cyfr, który zastępuje numer karty przy dokonywaniu transakcji za pośrednictwem jednego z powyższych urządzeń. Oparta na tokenizacji usługa MasterCard Digital Enablement Service (MDES) pozwoli ci cieszyć się wygodą tego rozwiązania.

Biometria – metoda z filmów szpiegowskich

Płatności bezgotówkowe rozwijają się w zawrotnym tempie. W przyszłości będziesz mogła zapomnieć o kartach, tokenach i telefonach – wystarczy twoje DNA czy rytm serca. Biometryczne metody autoryzacji transakcji płatniczych polegają na identyfikacji osoby dokonującej płatności poprzez potwierdzenie jej cech fizycznych. Swoją płatność będziesz zatem mogła potwierdzić odciskiem palca, głosem, tęczówką albo pomiarem pulsu.

Czas na selfie

Płacenie selfie jest możliwe? W niektórych krajach trwają już pilotaże usługi MasterCard Identity Check, która pozwala np. zautoryzować płatność za pomocą zdjęcia twarzy (tzw. "selfie pay"). Metoda będzie wyjątkowo bezpieczna i wygodna. Raz na zawsze będziesz mogła zapomnieć o kodach PIN!

