Pracując na umowę zlecenie, trzeba wiedzieć, że nie jest to umowa wynikająca ze stosunku pracy. Przepisy zawarte w kodeksie pracy nie mają tu zastosowania. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Co to oznacza? Jak wygląda relacja między pracą na umowę zlecenie a emeryturą w przyszłości? Czy praca na umowę zlecenie liczy się do emerytury?

Umowa zlecenie a emerytura - co musisz wiedzieć?

Przede wszystkim praca na zlecenie nie gwarantuje udogodnień takich jak praca na umowę o pracę. Kiedy jesteś zatrudniona na umowę zlecenie nie masz prawa do:

urlopu

określonego okresu wypowiedzenia

Umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy ani do wysokości odpraw.

Czy bez stażu pracy można dostać emeryturę?

Aby mieć prawo do świadczeń emerytalnych, należy tę emeryturę sobie wypracować. Jak to zrobić? Oczywiście liczą się do tego lata naszej pracy oraz wysokość składek, które były odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za wykonaną przez nas pracę. Jeśli zatem pracujesz na umowę zlecenie, lata pracy nie są liczone i na wcześniejszą emeryturę raczej nie możesz liczyć. Ponieważ jednak umowa zlecenie podlega tak samo obowiązkowi odprowadzania składek emerytalnych i rentowych jak umowa o pracę, uzyskasz prawo do emerytury po osiągnięciu stosownego wieku emerytalnego.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba zatrudniona na umowę zlecenie jest uczniem bądź studentem poniżej 26. roku życia. Wtedy pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek za pracownika. Nie znaczy to jednak, że ten okres zawsze nie będzie się wliczał do emerytury. Oprócz obowiązkowych składek emerytalnych, są jeszcze składki dobrowolne. Jeżeli zatem pracujący student poniżej 26. roku życia sam odprowadzał stosowne składki emerytalne i rentowe, są one także podstawą do uzyskania emerytury.

Wysokość składek a przyszła emerytura

Praca na umowę zlecenie daje nam możliwość uzyskania emerytury. Musimy jednak dodatkowo pamiętać, że liczy się także wysokość składek, jakie są odprowadzane za naszą pracę do ZUS-u. Im wyższe wynagrodzenie, tym składki są wyższe i później wyliczona emerytura będzie proporcjonalnie większa. Nie można zatem żyć w przekonaniu, że pracując np. na umowę łączoną, gdzie znaczna część wynagrodzenia pochodzi z tytułu umowy o dzieło, a tylko kilkaset złotych stanowi wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy zlecenia, będziemy otrzymywać wysoką emeryturę. Odprowadzane do ZUS-u składki za wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia w wysokości 500 zł stanowią niewielkie kwoty. Nie ma co się dziwić, że później wyliczana emerytura również jest niezwykle niska.

