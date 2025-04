Zdobycie nowej pracy to jedno z częstszych postanowień noworocznych. Kiedy kończy się rok, zwykle jesteśmy bardziej refleksyjni, ale też skłonni do podjęcia chęci zmian i nowych wyzwań. Jeśli dotychczasowa posada nie spełnia już naszych oczekiwań lub czujemy, że niczego więcej, poza zbliżającym się wypaleniem zawodowym, nie możemy się spodziewać, chcemy koniecznie to zmienić. A jak to z podobnymi postanowieniami bywa, nowy rok wydaje się ku temu najlepszą okazją.

Nowa praca w nowym roku

Co zrobić, by tym razem zdobycie nowej pracy faktycznie powiodło się, a nie okazało się płonną nadzieją, której nie da się zrealizować? Wystarczy odpowiednio się przygotować. Podpowiadamy, co należy zrobić. Sprawdźcie!

Przemyślane oczekiwania

Zanim zacznie się rozsyłać setki CV do firm, których wcale się nie zna, warto dokładnie sprecyzować swoje oczekiwania. Należy zastanowić się nie tylko nad tym, ile chcielibyśmy zarabiać i jakie stanowisko zajmować, lecz także w czym czujemy się najlepiej, jakie zadania wykonuje się nam najłatwiej, czy cenimy sobie np. pracę zmianową lub zadaniowy system pracy. To bardzo ważne, jeśli chce się zmienić pracę naprawdę na lepszą, a nie na jakąkolwiek.

Dokształcenie się

Czasami zdobycie nowej pracy może nie być łatwe, jeśli brakuje nam odpowiednich kwalifikacji. Może zatem warto pomyśleć o dodatkowym kursie, szkoleniu lub nawet studiach podyplomowych. Jeśli dzięki nim twoje notowania na rynku pracy znacznie wzrosną, to chyba warto podjąć taki wysiłek?

Stworzenie aktualnego CV

Najgorszym błędem podczas szukania nowej pracy byłoby odkopanie starego CV i wysyłanie go gdziekolwiek w niezmienionej wersji. Należy dopisać nowe doświadczenie zawodowe, nowe umiejętności, jeśli się takie zdobyło. CV nie może też mieć przestarzałej formy. Dzisiejsze CV wyglądają nieco inaczej niż te sprzed pięciu lat. Warto popracować nad jego odświeżeniem.

