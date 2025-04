Podjęcie nowej pracy bywa trudne i stresujące. Pierwsze dni w nowym miejscu zawsze są bardzo absorbujące, wszystko jest dla nas tajemnicze, nieznane. To jest normalne, że z nowym miejscem trzeba się po prostu oswoić i przyzwyczaić do niego. Ważne jednak, byś w tym początkowym okresie zachowała konieczną czujność i obserwowała, jak wygląda praca w danym miejscu... i jakie panują tu zasady. To bardzo ważne!

Aby poczuć się swobodnie w nowej pracy, trzeba rozejrzeć się w jej organizacji, poznać współpracowników i zaobserwować, jakie są relacje między nimi a kadrą zarządzającą. Na co przede wszystkim należy zwracać uwagę, będąc nowym pracownikiem w firmie?

Podczas rozmowy o pracę ustaliłaś z przyszłym szefem szereg warunków, w tym finansowych, które będą dotyczyły twojej pracy. Pewnych rzeczy nie mogłaś jednak ustalić z góry, a są one niezwykle ważne i często nawet decydujące o tym, czy pozostaniesz w firmie na dłużej, czy szybko z niej uciekniesz. Koniecznie sprawdź zatem, jak w danej firmie wyglądają następujące rzeczy:

1. Atmosfera

Atmosferę w firmie można bardzo szybko odczuć. Wystarczy zauważyć, czy ludzie są do siebie mili, czy pomagają sobie, jak zachowują się w stosunku do osób z administracji czy personelu sprzątającego. Są to naprawdę małe rzeczy, ale bardzo łatwo po nich poznać, czy wszyscy traktowani są z szacunkiem, czy może jest jakaś niezdrowa, przesadzona hierarchia i niepisane zasady traktowania różnych pracowników w pewien określony sposób.

2. Relacje pracowników z szefem

Do pokoju wchodzi szef i nagle rozmowy ustają? A może zostaje on swobodnie włączony w rozmowę o ostatniej weekendowej imprezie? Zaobserwuj, czy szef jest w tej firmie złym policjantem, wrogiem, a może kumplem? Pamiętaj też, że żadne skrajności w tym przypadku nie są dobre. Szef-policjant będzie stale powodował niepotrzebny stres, a szef-kumpel nie będzie miał żadnego autorytetu. Czy można tak pracować?

3. Relacje między współpracownikami

Na pewno minie trochę czasu, zanim koledzy w pracy uznają cię za członka zespołu, ale warto, byś od początku obserwowała, jakie zasady panują w tym zespole. Czy ludzie są zgrani, przyjaźni wobec siebie, czy raczej każdy nastawiony jest na siebie i nie chce współpracować, a tym bardziej pomagać komuś nowemu. Jeśli powszechną rzeczą w firmie jest obgadywanie nieobecnych, w tym szefa, nigdy nie bierz w tym udziału. Nie wiadomo, kiedy może to zostać użyte przeciwko tobie...

4. Podejście do zadań i obowiązków

Kiedy szef jest w pokoju, wszyscy pilnie pracują, a kiedy go nie ma, widać natychmiastowe rozprężenie? Nie musi być w tym nic specjalnie złego, jeśli tylko nie powoduje utrudnienia w pracy tym, którzy mają do zrobienia coś pilnego. Gorzej może być w innym przypadku, jeśli pracownicy z reguły, dzień po dniu zostają po godzinach, żeby wyrobić się ze wszystkimi zadaniami.

5. Możliwość rozwoju

Koniecznie zaobserwuj, jak może wyglądać twoja ścieżka kariery w danej firmie. Spytaj kolegów, ile lat już tu pracują i jak zmieniały się przez ten czas ich stanowiska pracy. Dowiedz się też, czy w ogóle, a jeśli tak to jak często odbywają się tu szkolenia. Potraktuj rozwój osobisty jako coś szczególnie ważnego. Jeśli bowiem z powodu jednej z powyższych przyczyn zdecydujesz się zmienić pracę za jakiś czas, warto, byś miała co wpisać w CV.

