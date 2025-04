Zanim wybierzesz się na rozmowę kwalifikacyjną, sprawdź, jakich pytań na pewno nie powinnaś się spodziewać. Pracodawca po prostu nie ma prawa ci ich zadać. Należą one do tej sfery twojej prywatności, która nie powinna absolutnie decydować o tym, czy dostaniesz daną pracę, czy też nie.

Reklama

Warto zapoznać się z listą niedozwolonych pytań nie tylko po to, żeby mieć komfort i wiedzieć, na co nie trzeba odpowiadać i jakich informacji udzielać, lecz także po to, by sprawdzić pracodawcę. Jeżeli jest rzetelny i profesjonalny, nie będzie zadawał niestosownych pytań. Jeżeli natomiast nie zawaha się ich użyć, może powinnaś przemyśleć, czy faktycznie chcesz z kimś takim współpracować. taki szef może być człowiekiem, dla którego żadne zasady się nie liczą.

Jakiego typu pytania na rozmowie kwalifikacyjnej są niedozwolone?

Lista pytań, których potencjalny pracodawca nie ma prawa zadawać nie jest wyczerpana. Obejmuje ona wszystkie te dziedziny, które są twoim życiem prywatnym lub nawet intymnym. Niezależnie od tego, czy masz dzieci, czy nie, czy jesteś w związku, czy sama, jakie masz poglądy religijne lub polityczne, możesz być przecież dobrym pracownikiem. Możesz też tak prywatnie mieć wszystkie cechy pożądane przez danego pracodawcę, ale i tak nie nadawać się na stanowisko, na które aplikujesz.

Pamiętaj, że starasz się o pracę, dlatego wszelkie pytania o twoje życie zawodowe, umiejętności, dotychczasową karierę lub nawet cechy charakteru są jak najbardziej na miejscu. Nie oburzaj się zatem, gdy usłyszysz pytanie o:

twoje imię (imiona) i nazwisko oraz imiona rodziców,

oraz imiona rodziców, datę urodzenia,

miejsce zamieszkania , ewentualnie adres do korespondencji,

, ewentualnie adres do korespondencji, wykształcenie,

przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Kwestie te nie są przyjęte zwyczajowo, ale to kodeks pracy je reguluje. Tak samo zresztą jak pytania niedozwolone. Są pewne sprawy, które nie powinny absolutnie decydować o tym, czy dostaniesz daną pracę. Należą do nich:

płeć,

wiek,

niepełnosprawność,

rasa ,

, religia,

narodowość,

przekonania polityczne ,

, przynależność związkowa,

pochodzenie etniczne,

wyznanie ,

, orientacja seksualna

Co zrobić, kiedy dostaniemy takie niefachowe pytanie?

Spytaj, czy to pytanie ma jakiś związek z tematem rozmowy.

rozmowy. Powiedz grzecznie, ale stanowczo, że nie musisz odpowiadać na to pytanie (jeśli nie chcesz na nie odpowiadać lub nawet, gdy jest ci to obojętne, ale wiesz, że to pytanie jest nie na miejscu).

(jeśli nie chcesz na nie odpowiadać lub nawet, gdy jest ci to obojętne, ale wiesz, że to pytanie jest nie na miejscu). Nawet gdy dostaniesz takie pytanie niebezpośrednio, nie daj się zaprowadzić w kozi róg - nie odpowiadaj.

- nie odpowiadaj. Przemyśl, czy warto taką rozmowę ciągnąć dalej i czy chcesz pracować w firmie, gdzie nie przestrzega się podstawowych zasad dotyczących prywatności. Bądź jednak uprzejma i stonowana. Brak czyjejś ogłady nie musi powodować u ciebie braku kultury osobistej.

Reklama

Zobacz też:

Jak dobrze wypaść w rekrutacji?

Pewność siebie w pracy to podstawa

Zdobądź pracę mową ciała