NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, w polskim systemie opieki zdrowotnej pełni funkcję płatnika. Co to oznacza? Środki którymi dysponuje, pochodzą z obowiązkowych składek zdrowotnych. Zarządzając tymi środkami, NFZ refunduje część leków i finansuje świadczenia zdrowotne, które są udzielane wszystkim ubezpieczonym osobom. Fundusz dzieli się na 16 wojewódzkich oddziałów, a każdy z nich ma przypisany identyfikator. Do podstawowych funkcji NFZ należy np. opracowywanie i realizowanie programów zdrowotnych, a także monitorowanie ordynacji lekarskich.

Identyfikatory oddziałów wojewódzkich NFZ

Numery oddziałów NFZ są wymagane np. na blankietach recept oraz na drukach wypełnianych w miejscu pracy.

01 - NFZ Wrocław: Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu,

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, 02 - NFZ Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy,

Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, 03 - NFZ Lublin: Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie,

Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie, 04 - NFZ Zielona Góra: Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze,

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, 05 - NFZ Łódź: Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi,

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, 06 - NFZ Kraków: Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie,

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 07 - NFZ Warszawa: Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, 08 - NFZ Opole: Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu,

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, 09 - NFZ Rzeszów: Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie,

Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, 10 - NFZ Białystok: Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku,

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, 11 - NFZ Gdańsk: Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku,

Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, 12 - NFZ Katowice: Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, 13 - NFZ Kielce: Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach,

14 - NFZ Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie,

Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, 15 - NFZ Poznań: Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu,

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, 16 - NFZ Szczecin: Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Jakie są zadania NFZ?

Czym zajmuje się NFZ? Jego zadania to na przykład:

określanie jakości i analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

przeprowadzanie konkursów i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym,

prowadzenie wykazu ubezpieczonych,

opracowywanie, wdrażanie i finansowanie programów zdrowotnych,

monitorowanie ordynacji lekarskich,

promocja zdrowia,

koordynacja świadczeń udzielonych ubezpieczonym w granicach UE.

