Jakie błędy najczęściej popełniają Polki?

Porażka to nie koniec świata, ale dla wielu kobiecych biznesów pierwsze trudności są jednocześnie ostatnimi.

Zaczyna się zwykle bardzo dobrze – od inspirującego pomysłu, pasji, zaangażowania, otwartości na wyzwania i gotowości do zmian. A jednak tak często kończy się, zanim na dobre się zacznie. Na czym najczęściej wykładają się start-upy Polek i młode firmy w ogóle?

Jaka jest rola biznesplanu i analizy finansowej? Dlaczego ich brak to przepis na klapę nawet najlepiej rokującego projektu? Polki często nie uwzględniają, jakim kosztem dla przedsiębiorstwa jest ich własna praca, przejazdy, spotkania biznesowe i czas, który na to poświęcają.

Wiele młodych przedsiębiorczyń rozpoczynając działalność nie zastanawia się, na czym tak naprawdę będzie zarabiać. Traktowanie swojego biznesu jak hobby to przyjemna i bezstresowa droga, ale prowadzi niestety donikąd.

Biznes zakłada się po to, żeby zarabiać i nie ma w tym niczego wstydliwego. W tej części rozmowy Olga Kozierowska opowiada też o swoim projekcie „Sukces to ja” – cyklu bezpłatnych warsztatów i konferencji oraz portalu wiedzy, który powstał po to, by pomagać Polkom unikać pułapek na drodze do rozwinięcia własnej firmy, ale także, by podpowiadać kobietom jak rozwinąć karierę w dotychczasowym miejscu zatrudnienia, a jeśli to niemożliwe, jak znaleźć lepszą i bardziej satysfakcjonującą pracę.

