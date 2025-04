Oszczędzanie pieniędzy wiąże się z regularnym odkładaniem pewnej sumy na lokacie, koncie bankowym czy po prostu w domu. Pomimo tego, że wielu Polaków deklaruje chęć oszczędzania pieniędzy, to nie jest to takie proste. Poznaj raport "Finansowe zwyczaje Polków" i zobacz, na co wydajemy najczęściej.

Reklama

Na co oszczędzają Polacy?

Blisko połowa badanych Polaków przyznała, że udaje się im oszczędzać. Aż 46% odkłada na czarną godzinę. Inni deklarują, że oszczędzają na wakacje, remont mieszkania, edukację dzieci czy na własny dom. Najmniej, bo tylko 7% badanych odkłada pieniądze na emeryturę.

Co ciekawe, wraz z wiekiem, zmieniają się preferencje oszczędnościowe Polaków. Osoby między 41 a 50 rokiem życia oszczędzają na wakacje lub remont mieszkania. Grupa 33 i 40-latków odkłada pieniądze na edukację dzieci.

5 zasad mądrego inwestowania

Ile miesięcznie oszczędzać, aby odłożyć na emeryturę?

Jak nauczyć się oszczędzać

Oszczędzanie, chociaż z pozoru wydaje się łatwe, wcale takie nie jest. Wiele osób ma poważny problem ze zmobilizowaniem się do regularnego odkładania pieniędzy. Najczęstsze problemy związane z oszczędzaniem dotyczą:

niskich zarobków,

kapitału, z którego można oszczędzać,

braku wypracowanego nawyku odkładania pieniędzy,

życia chwilą i niezwracania uwagi na przyszłe potrzeby.

5 nawyków ludzi bogatych

Jak nauczyć się oszczędzać?

Odkładanie pieniędzy nie musi być trudne. Najważniejsze, aby wypracować w sobie schemat i powielać go regularnie.



Zacznij od odkładania niewielkich kwot. Jeśli twoje zarobki wzrosną, możesz zwiększyć ilość oszczędzanych pieniędzy. Jeśli wiesz, że będziesz zapominać o odkładaniu, albo przy pierwszej możliwej okazji wydasz wszystko, zgłoś w banku zlecenie comiesięcznego przelewu na oddzielne konto, z którego nie będziesz wypłacać żadnych środków. Jeśli obawiasz się, że pod wpływem emocji opróżnisz również to drugie konto, nie decyduj się na kartę bankomatową. Wtedy dostęp do zgromadzonego kapitału będzie utrudniony.

Na podstawie materiałów prasowych Lindorff SA