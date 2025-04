Istnieje możliwość obniżenia wpłat PPK pracownika. Jest pewien warunek – chodzi o miesięczny dochód.

Co do zasady na PPK wpłaca pracownik oraz jego pracodawca. Podstawowa wpłata pracodawcy wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika, natomiast wpłata pracownicza wynosi 2 proc. wynagrodzenia.

Pracownik może dobrowolnie zwiększyć swoją wpłatę do nawet 4 proc. Ponadto oszczędzający otrzymują wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a potem raz w roku 240 zł dopłaty od państwa.

Pracownik może jednak zdecydować się na niższą wpłatę. Mogą to zrobić osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

1 lipca 2024 roku wzrosła płaca minimalna, a tym samym został podwyższony limit dochodów, który uprawnia uczestników do obniżenia wpłaty podstawowej. Limit ten wzrósł do 5160 zł brutto miesięcznie (ok. 3700 zł na rękę).

Osoby, które zarabiają miesięcznie mniej niż 5160 zł brutto (łącznie, ze wszystkich źródeł), mogą oszczędzać w PPK, wpłacając mniej niż 2 proc. swojego wynagrodzenia. Obowiązek sprawdzenia, czy miesięczny przychód z różnych źródeł nie przekracza 5160 zł brutto, spoczywa na pracowniku.

Aby skorzystać z obniżonej wpłaty podstawowej, należy złożyć deklarację do swojego pracodawcy, w której wskażemy wysokość wpłaty. Bez takiej deklaracji będzie pobierana standardowa wpłata w wysokości 2 proc. wynagrodzenia.

Większość pracowników podlega zapisowi do PPK (pracownicy od 18 do 55 roku życia). Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do PPK, o ile ten nie przedłoży mu rezygnacji z PPK.

Co cztery lata następuje autozapis, co oznacza, że pracownicy, o ile nie złożą rezygnacji, są zgłaszani do programu automatycznie. Ostatni autozapis miał miejsce w 2023 roku.

