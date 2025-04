Jedne stanowiska wymagają dużej kreatywności, podczas gdy na drugich ceni się obowiązkowość, terminowość i umiejętność dostosowywania się do przyjętych zasad. Ci, którzy je łamią, rzadko bywają cenieni na rynku pracy, chociaż mogą być doskonałymi liderami.

Reklama

Przykładem takiego lidera jest Lew, który nie tylko chętnie zdobywa wiedzę i dzieli się nią z innymi, lecz także potrafi myśleć strategicznie. Jego pomysły nie wszystkim się podobają, ale warto dać mu się wykazać.

Lew (23.07 - 22.08)

Zodiakalny Lew jest ambitny i odważny. Chętnie przyjmuje nowe projekty i z pasją poświęca się ich realizowaniu. Lew jest sumienny, potrafi też innych rozliczać z pracowitości. Robienie kariery przychodzi mu łatwo, dlatego szybko pnie się w górę po jej szczeblach. Ma przy tym dość odwagi, by poprosić o podwyżkę, ale jej przyznanie się opłaci, bo Lew potrafi się wykazać.

Lew potrafi opracowywać strategie działań i walczyć o wyniki. Ta charyzma spodoba się wielu szefom, dlatego jest doceniany. Potrafi pracować w zespole, choć jest nazywany indywidualistą. Najlepiej jednak czuje się jako przywódca grupy, inaczej szybko pokaże, kto gra pierwsze skrzypce. Zawsze jednak gra fair play.

Koziorożec (22.12 - 20.01)

Koziorożec to prawdziwy pracoholik. Nie odpuści, póki nie uzyska zadowalających wyników swojej pracy. Chętnie bierze nadgodziny, potrafi nawet twierdzić, że w pracy odpoczywa. W biurze skupia się na zadaniach, nie na plotkowaniu.

Niestety rodzina często na tym cierpi - wciąż go nie ma, a nawet jeśli jest obecny ciałem, to w myślach już planuje, jak zrealizować bieżący projekt.

Cenią go za to współpracownicy - chętnie część ich obowiązków bierze na siebie, nie oczekując nic w zamian. Docenia stanowiska, na których może dużo zarobić. Nie zniechęca go stres, bywa, że swoje obowiązki wykonuje nawet kosztem zdrowia.

Panna (23.08 - 22.09)

Zodiakalna Panna to lojalny i solidny pracownik. Pamięta o terminach, swoją pracę zawsze wykonuje na czas. Lubi zdobywać nowe umiejętności, chętnie korzysta ze szkoleń, także zewnętrznych. Inwestuje w siebie, jest ambitna, a przy tym ugodowa. Nie popada w konflikty, a jeśli takie występują w zespole, potrafi doprowadzić do zgody.

Panna to doskonały pracownik, najlepiej realizuje się na stanowiskach związanych z analizą danych, ale świetnie poradzi sobie też jako... terapeuta.

Reklama

To też cię zainteresuje:Które znaki zodiaku nie powinny łączyć się w pary?Te znaki zodiaku mają największe szanse na bogactwoZnaki zodiaku które najczęściej się rozwodzą