Osoby bezrobotne, które podejmą pracę poza miejscem zamieszkania, mogą uzyskać wsparcie finansowe.

Bon na zasiedlenie to jednorazowe wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych poniżej 30.roku życia, które chcą podjąć pracę poza miejscem swojego dotychczasowego zamieszkania.

Aby go otrzymać, trzeba dodatkowo spełnić wymagania dotyczące zatrudnienia, okresu zatrudnienia oraz dystansu i czasu dojazdu. Bon przysługuje osobom, które otrzymają zatrudnienie, za które przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz podlegają pełnym składkom na ubezpieczenia społeczne.

Istotne jest by nowe miejsce pracy znajdowało się w odległości co najmniej 80 km od dotychczasowego zamieszkania lub dojazd do niego i powrót zajmowały ponad 3 godziny dziennie. Zatrudnienie z kolei musi trwać minimum 6 miesięcy.

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na koszty związane z przeprowadzką, takie jak koszty transportu do nowego miejsca zamieszkania, koszty związane z urządzeniem nowego mieszkania czy opłaty za wynajem mieszkania przez pierwsze miesiące.

Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek do starosty o uzyskanie takiego wsparcia – zwykle taki wniosek można znaleźć na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest zawierana umowa między starostą a wnioskodawcą. W zawartej umowie znajduje się informacja o kwocie świadczenia i jego wypłacie.

Po otrzymaniu bonu bezrobotny ma 30 dni na dostarczenie do urzędu pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a także złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących pracy np. wcześniejszego rozwiązania umowy, osoba taka ma obowiązek w ciągu 7 dni powiadomić o tym urząd. W przypadku niedopełnienia któregoś z obowiązku otrzymane pieniądze trzeba będzie zwrócić.

