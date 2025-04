Najczęstsze wymówki, żeby nie założyć własnej firmy

Bardzo często spotykam się z osobami, które mimo świetnego pomysłu na biznes, nie są w stanie go zrealizować, ponieważ ich głowa pełna jest ograniczeń. Korzystają z mnóstwa różnych wymówek: narzekają na panujący na rynku kryzys lub zbyt dużą konkurencję, uważają, że niewystarczający budżet przekreśla ich plany lub po prostu twierdzą, że nie nadszedł jeszcze właściwy moment na realizację ich planów. Niedoszli przedsiębiorcy mnożą w nieskończoność wymówki, a kiedy ktoś z ich otoczenia je potwierdza, biorą to za idealne usprawiedliwienie swojego braku działania.

Lekcja motywacji - jak odeprzeć wymówki i przeszkody na drodze do własnej firmy?

Kryzys – to bariera psychologiczna. Każdy kryzys kiedyś się zaczyna i kończy, więc nie warto się na nim koncentrować! Istnieje wiele firm, które otworzyły się w czasie kryzysu i świetnie sobie radzą. Z drugiej strony, kryzys może mieć też swoje plusy, np. koszty zatrudnienia pracownika w kryzysie mogą się znacznie obniżyć. Ponadto wiele osób myśli tym ograniczeniem, przez co „zagęszczenie” na rynku jest mniejsze. Zły moment – to klasyczna wymówka, pasująca do każdej sytuacji! Zadaj sobie proste pytanie: który moment będzie właściwy? Brak pieniędzy – a czy w ogóle wiesz, jakiej kwoty potrzebujesz…? Wszyscy twierdzą, że nie mają pieniędzy, ale nawet nie wiedzą, ile ich realnie potrzebują. Dzieci są za małe – właśnie kiedy dzieci są małe to świetny moment, żeby otworzyć biznes, ponieważ w czasie urlopu wychowawczego można rozpocząć działania związane z założeniem firmy. Wystarczy tylko zmusić się do lepszej organizacji. Mąż mnie nie wspiera – zastanów się, co możesz zrobić, żeby zaczął cię wspierać! Zapytaj, dlaczego cię nie wspiera? Czy dlatego, że nigdy nie widział cię w takiej roli? A może boi o ciebie? Może też obawia się o porządek w życiu rodziny i swoją pozycję w domowej hierarchii? Jest duża konkurencja – jeśli obawiasz się konkurencji, musisz znaleźć coś, co cię będzie cię wyróżniało na rynku lub zacząć szukać pomysłu w kategorii, w której konkurencja jest mniejsza. Sąsiadowi nie wyszło – obejrzyj wieczorne wiadomości w telewizji, co szczególnie zapada ci w pamięć? Zdarzenia pozytywne, czy raczej wypadki i tragedie? Tak samo jest z biznesem, niepotrzebnie zapamiętujesz tylko negatywne przykłady ze swojego otocznia. To nie takie łatwe – przecież gdyby to faktycznie było łatwe, każdy miałby własny biznes! Prowadzenie firmy to zajęcie dla wybranych, to nie spacerek po łące i wąchanie kwiatków! Zdecyduj sama, czy chcesz podjąć wyzwanie!

Pierwszy krok - poczuj, że możesz odnieść sukces!

Jeśli już zdecydujesz, że chcesz założyć firmę, musisz po prostu zacząć działać! Nic nie robiąc, nie osiągniesz nic. Dopiero kiedy przejdziesz do działania, poczujesz, że jesteś w stanie odnieść sukces i małymi krokami dojść do swojego celu. Jeżeli nadal paraliżuje cię strach, zanalizuj czego się boisz, rozbierz to na czynniki pierwsze i sprawdź, co faktycznie jest problemem.

Najważniejsze jest samo uświadomienie sobie, że korzystasz z wymówek, a następnie podjęcie ciężkiej pracy nad sobą! Zawsze masz wybór, po której stronie chcesz stanąć: czy dołączysz do grona narzekających i powtarzających utarte, nieskuteczne schematy, czy zaczniesz działać i osiągać sukcesy?

