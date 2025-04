Mity na temat kobiet i pieniędzy są tak powszechne, że wielu wydają się po prostu faktami. Często stereotypujemy rzeczywistość, bo to nam po prostu ułatwia życie. Stereotypy bywają prawdziwe, nie wzięły się przecież znikąd, ale nie możemy też traktować ich zbyt serio.

Reklama

Postanowiłyśmy rozprawić się ze stereotypowym myśleniem na temat kobiet i pieniędzy. Okazuje się, że wiele z powszechnie znanych poglądów na ten temat to zwyczajne mity. Przekonajcie się same!

Mity na temat kobiet i pieniędzy

1. Kobiety są niesamowicie rozrzutne

Wbrew powszechnej opinii, to właśnie kobiety mają zwykle więcej oszczędności na kontach, niż mężczyźni. Jeśli przy tym wydają więcej na ubrania czy kosmetyki, to znak, że doskonale zarządzają takim budżetem, jakim dysponują.

2. Kobiety robią zakupy wyłącznie pod wpływem emocji

To absolutny mit! Kobiety nawet jeśli czasami kupują coś dla poprawy humoru, to zwykle spędzają sporo czasu w przymierzalniach, zanim wybiorą coś właściwego. Chyba każdy mężczyzna, który był na zakupach z kobietą, przyzna nam rację?

3. Kobiety nie potrafią kontrolować wydatków

Zgodnie z powszechną opinią kobiety są w stanie wydać każde pieniądze, jakie mają. Ale czy można tak generalizować? Bywają kobiety, które nie liczą, ile wydają na zakupach, ale bywają też tacy mężczyźni. Raczej większość kobiet potrafi racjonalnie wydatkować pieniądze, skoro nie muszą z powodu nadmiernych zakupów głodzić się przez pół miesiąca lub mieć kłopoty z powodu zaległego czynszu.

Zobacz też:

Zarządzanie budżetem przez PolkiMarzenia finansowe PolekKto decyduje o wydatkach domowych?Zasady kupowania na wyprzedażach

4. Kobiety nie interesują się budżetem domowym

Na pewno nie jest prawdą to, że wszystkie kobiety są doskonałymi finansistkami i perfekcyjnie prowadzą domowe księgi przychodów i rozchodów, ale w wielu domach to właśnie kobiety sprawują piecze nad budżetem domowym. To one przecież, z racji tego, że często zajmują się domem, wiedzą, co i kiedy trzeba kupić i co ile kosztuje.

5. Kobiety nie znają się na finansach tak dobrze, jak mężczyźni

To jest bardzo popularny, ale zupełnie bezpodstawny mit. Wynika prawdopodobnie z faktu, że wciąż więcej mężczyzn wybiera karierę ekonomisty i być może z faktu bycia mężczyzną budzi większy prestiż i szacunek, gdy mówi o sprawach finansowych. Jest jednak wiele kobiet, które mają zmysł analityczny znają się na finansach doskonale.

6. Kobiety przy wyborze mężczyzny patrzą wyłącznie na jego portfel

Słynna Marylin Monroe twierdziła przecież, że pieniądze, brylanty i zakupy to jej najlepsi przyjaciele. Czy jednak sama była szczęśliwa, nawet mając u boku bogatego mężczyznę? Wcale nie, wciąż czuła się samotna i niezrozumiana. Prawdziwe relacje z drugim człowiekiem są o wiele ważniejsze niż każde pieniądze wydawane w samotności.

Reklama

Zobacz też:

Zarządzanie budżetem przez Polki

Marzenia finansowe Polek

Kto decyduje o wydatkach domowych?

Zasady kupowania na wyprzedażach