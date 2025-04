Jeśli twój mąż w ogóle nie przejmuje się finansami domowymi i wydaje pieniądze jedynie na własne przyjemności, powinnaś natychmiast przejąć sprawy w swoje ręce! Im szybciej dasz mu do zrozumienia, że zależy ci na wspólnym zarządzaniu budżetem, tym będzie lepiej dla was obojga.

Dlaczego mąż nie daje pieniędzy?

Powodów może być wiele, my wskazujemy ci kilka z nich. Sprawdź, czy dotyczą twojego partnera.

1. Byłaś kontrolerem jego poczynań

Zawsze, kiedy coś kupował, czuł twoją kontrolę. Kiedy wybrał nieodpowiedni proszek do prania czy płyn do naczyń, nie szczędziłaś krytyki. Cóż, sama jesteś sobie winna jego stopniowego wycofywania się ze spraw domowych. Mężczyzna potrzebuje czuć, że jest dla swojej kobiety bohaterem. Tak jak my potrzebujemy miłości, oni potrzebują szacunku.

Przestań podcinać mu skrzydła, a zobaczysz, że znowu stanie się taki, jak dawniej, zaangażowany i aktywny. Pamiętaj - zamiast wytykać błędy, skup się na dostrzeganiu osiągnięć. Dobro słowo zawsze jest skuteczniejszą zachętą od przytyku.

2. W domu wszystko robiła za niego mama

Nie dziw się, że on nie płaci comiesięcznych rachunków, jeśli w domu rodzinnym nie został nauczony odpowiedzialności. Mamy bardzo często chcą być tak dobre dla swoich synów, że wyręczają ich we wszystkim z nadzieją, że później ich rolę przejmą żony. Jeśli ta sytuacja cię dotyczy, musisz poważnie, ale z miłością i zrozumieniem porozmawiać ze swoim wybrankiem.

Zachęć go jakoś do tego, żeby był bardziej zaangażowany. Z pieniędzmi wiąże się niewątpliwie władza, a każdy mężczyzna chce mieć władzę. Pokaż mu zatem zalety wynikające z tego, że to on będzie odpowiadał za rachunki domowe. Mów, że da ci to poczucie bezpieczeństwa i opieki z jego strony.

3. Zawsze zarobione pieniądze wydawał na przyjemności, więc myśli, że po ślubie będzie tak samo

Być może twój mężczyzna w kwestiach finansowych nadal jest małym chłopcem i nie chce wydawać pieniędzy na nic, co nie jest przyjemne. Myśli, że wydawanie pieniędzy jest nagrodą za pracę, którą wykonał. A nagród nie wydaje się przecież na domowe opłaty czy zwykłe zakupy spożywcze. Potrafi wydać kilkaset złotych na buty ulubionej marki, a jednocześnie zrobić ci awanturę o przepłacenie kilku złotych na paście do zębów.

Faktycznie może to być poważny problem dla związku i budżetu domowego. Musisz działać radykalnie. Postaw sprawę jasno i nie zgadzaj się na traktowanie domu jak darmowego hotelu.

4. Nie chce zabierać ci twoich zadań

Może być po prostu tak, że jemu wydaje się, że wszystko jest w porządku. Widzi, że radzisz sobie świetnie z prowadzeniem domowego budżetu i nie chce zabierać ci tej przyjemności. Jest nawet dumny, że ma taką zaradną żonę.

Jeśli tobie naprawdę nie pasuje obecna sytuacja, nie możesz milczeć i robić wszystkiego z zaciśniętymi zębami. Powiedz, że pora się zamienić i niech on przejmie te obowiązki. A może jemu się to naprawdę spodoba i stanie się domowym finansistą?

5. Jest wygodnicki

Jest mu dobrze tak, jak jest. Nie chce niczego zmieniać. Po co ma robić coś sam, kiedy może wyręczyć go żona? Taki typ mężczyzny z natury nie jest zbyt odpowiedzialny. Musisz więc stosować technikę małych kroczków.

Nie ma sensu obarczać go od razu wszystkimi opłatami, żeby nie okazało się, że za miesiąc lub dwa odetną wam np. prąd. Zacznij od rzeczy drobnych, ale wymagaj systematycznego zaangażowania.

6. Jest mu wszystko jedno, kto się zajmuje rachunkami

Twój mąż może zwyczajnie nie widzieć różnicy, czy sprawami finansowymi zajmujesz się ty czy on. Być może on ma wiele innych obowiązków, a te zostawił tobie. Jeśli jednak czujesz się nadmiernie obarczona i chciałabyś nie musieć zawsze pamiętać o rachunku za telefon czy zakupach na obiad, daj mu to wyraźnie do zrozumienia. Jedynie szczera rozmowa może rozwiązać konflikt.

