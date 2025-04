Zorza polarna to niezwykłe zjawisko świetlne, a najbardziej efektowne zorze można podziwić w miejscach leżących blisko biegunów.

Czym jest zorza polarna?

Świata zorzy tworzą na niebie łuki, które mienią się wszystkimi kolorami tęczy i zajmującą duże obszary nieba. Źródłem zorzy polarnej jest Słońce. Czasem na jego powierzchni dochodzi do niewyobrażalnie silnych eksplozji, w wyniku których w przestrzeń kosmiczną wyrzucone zostają cząstki słoneczne, które mkną w kierunku Ziemi. W jonosferze (zjonizowanej warstwie atmosfery) cząstki słoneczne zderzają się z innymi cząstkami, pozbywając się ładunku elektrycznego. „Obdarowane” nim cząsteczki świecą, a my obserwujemy to zjawisko jako zorzę.

To niezwykłe zjawisko można obserwować głównie za kołem podbiegunowym i związane jest z działaniem pola magnetycznego Ziemi. Bieguny magnetyczne Ziemi „przyciągają” pędzące cząstki słoneczne, zmieniając ich tor ruchu. Zorza polarna południowa jest obserwowana bliżej bieguna południowego, nazywa się Aurora australis, zorza północną pojawia się na niebie w okolicach północnego bieguna i nazywa się Aurora borealis.

We wtorek (5 września) w ciągu 12 godzin słońce wyemitowało najsilniejszy rozbłysk od ponad dekady. Jak podają specjaliści była, to seria dwunastu rozbłyśnięć klasy M - to więcej niż wszystkie rozbłyski w 2017 roku. Dzięki temu będziemy mogli podziwiać silniejsze niż zazwyczaj zorze polarne, które mogą pojawić się przez kilka najbliższych dni. Kiedy to niezwykłe zjawisko będziemy mogli zaobserwować nad Polską? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

