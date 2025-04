Kupno domu to z reguły niebagatelny wydatek, który trzeba planować z ogromnym wyprzedzeniem, a często konieczne jest wzięcie kredytu hipotecznego na kilkaset tysięcy. A co, jeśli powiemy wam, że duży dom można kupić już za 3300 zł? Brzmi jak żart, ale jest to fakt. Co prawda nie mówimy o domu w Polsce, ale może za taką cenę warto rozważyć przeprowadzkę?

Dom w Detroit za 3300 zł

Ogromna posiadłość w Detroit w USA została wybudowana w stylu Tudoriańskim. Ma piękne drewniane elementy, prawie 400 metrów kwadratowych działki, 69 okien i 7 pokoi. Cena w wysokości lekko poniżej 1000 dolarów, czyli ok. 3300 zł wydaje się więc pomyłką. Co się stało, że taka willa kosztuje tak śmieszne pieniądze?

Odpowiedź jest prosta, chociaż niezbyt przyjemna. W USA ogromne posiadłości można wylicytować za grosze na aukcjach komorniczych. Kiedy właścicielom dom zostaje odebrany na poczet niespłaconych długów, trafia na jawną aukcję. Tam ceny wywoławcze są z reguły symboliczne i wynoszą czasami nawet kilkaset dolarów.

Oczywiście finalnie koszt domu z reguły wzrasta, jak to z licytacjami bywa. Jeśli będziemy mieć odrobinę szczęścia, możemy upolować wille podobne do tej w Detroit. W Europie również można znaleźć prawdziwe perełki wystawione na sprzedaż przez komorników. Możemy nabyć posiadłości np. w Hiszpanii, gdzie ceny potrafią być równie niskie, lub we Francji. Tam jednak domy na licytacjach kosztują już nieco więcej.

