Nowym epicentrum pandemii koronawirusa stała się Europa. Poszczególne kraje zamykają granice, zawieszają działalność oświatową oraz zalecają ograniczenie kontaktów międzyludzkich w tym przemieszczanie się.

Reklama

Przypomnijmy, że wszystkie międzynarodowe połączenia lotnicze zostały wstrzymane, a do Polski są wpuszczani jedynie:

obywatele RP,

dzieci polskich obywateli,

małżonkowie polskich obywateli,

osoby posiadające Kartę Polaka,

osoby posiadające pozwolenie na pracę albo prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP.

Rząd postanowił pomóc obywatel chcącym wrócić do kraju. W tym celu został uruchomiony program o nazwie „Lot do domu”. Jest one skierowany do osób, które nie są w stanie wrócić do Polski transportem kołowym. Polskie Linie Lotnicze przygotowały 3 możliwości powrotu do kraju.

1. Zaplanowane wcześniej loty czarterowe



Zaplanowane wcześniej loty czarterowe z Polakami odbędą się, a obywatele Polski zostaną wpuszczeni do kraju. Po powrocie zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie, która będzie trwała 14 dni.

Ta opcja jest dostępna jedynie dla osób, które mają już wykupione bilety.

2. Specjalne loty czarterowe



Polskie Linie Lotnicze zdecydowały się na zorganizowanie specjalnych lotów czarterowych z różnych regionów świata, aby umożliwić Polakom i wszystkim uprawnionym cudzoziemcom powrót do kraju.

Oferta jest skierowana do osób przebywających w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cyprze, Malcie i Stanach Zjednoczonych.

3. Loty czarterowe według zapotrzebowania

Mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które znajdują się w innych częściach świata. „Osoby znajdujące się w miejscach, do których lot nie organizuje specjalnych przelotów, będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu” - czytamy na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT.

Zapotrzebowanie na dodatkowe loty można zgłaszać na stronie lotDoDomu.com.

Dla innych obywateli, którzy znajdują się w mniej popularnych krajach będą przygotowane na stronach PLL LOT dodatkowe loty czarterowe. Ceny za ten lot będą takie same dla wszystkich - za resztę ceny dopłaci państwo polskie. - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniego wystąpienia.

Specjalne loty czarterowe są realizowane od 15 marca. Wykaz lotów na najbliższe dni jest podany na stronie internetowej LOT i będzie na bieżąco aktualizowany.

Jeśli nie znajdzie się dla ciebie miejsce w samolocie, to koniecznie zostaw w formularzu swoje dane osobowe - kiedy tylko coś się zmieni, zostaniesz o tym poinformowany.

Ile kosztują bilety na specjalne loty czarterowe?

Za powrót lotami czarterowymi LOT Polacy zapłacą zryczałtowaną stawkę (jednakową dla wszystkich, resztę dopłaci państwo polskie).

Za loty z Europy jest to kwota od 400 do 800 zł, bilet na przelot dalekiego zasięgu kosztuje od 1600 do 2400 zł.

Źródło: www.lot.com

Reklama

Koronawirus - co warto wiedzieć: